Analiză | Cum vor evolua prețurile alimentelor, până la sfârșitul lui 2025/ Prețurile la cereale și uleiuri vegetale ar putea depăși +12% până în decembrie/ Prețul la carne și lactate va crește cu 7–9%

Indicele global al prețurilor alimentelor calculat de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) a înregistrat o creștere vizibilă în iulie 2025, semnalând că presiunile inflaționiste din sectorul agroalimentar sunt departe de a se fi încheiat.

Potrivit noilor proiecții, prețurile ar putea continua să urce, pe fondul combinației dintre condiții meteorologice nefavorabile, tensiuni geopolitice și costuri logistice ridicate.

Cum arată situația pe categorii de produse

Cereale

Indicele FAO pentru cereale a crescut cu aproximativ 3% față de luna precedentă.

Prețul grâului este susținut de seceta din părți ale Europei și Americii de Nord, care a redus estimările de producție.

Exporturile rusești, deși consistente, sunt afectate de taxe variabile și de restricții temporare, iar piața porumbului rămâne tensionată din cauza recoltelor mai slabe în SUA și Brazilia.

Uleiuri vegetale

Creștere lunară de peste 5%, impulsionată de revenirea cererii din Asia și de scăderea producției în Indonezia și Malaezia din cauza ploilor excesive.

Uleiul de floarea-soarelui, produs strategic pentru regiunea Mării Negre, a urcat cu aproape 7%, în mare parte din cauza incertitudinilor legate de exporturile ucrainene.

Produse lactate

Urcare moderată, de 1,5% față de luna trecută, dar în creștere cu peste 6% față de aceeași perioadă din 2024.

Factorii de presiune includ reducerea producției de lapte în Europa de Vest și creșterea cererii în Orientul Mijlociu și Asia.

Carne

Segmentul cărnii de vită rămâne printre cele mai afectate, cu prețuri în urcare spre 14,6 USD/kg în mai 2025, iar datele preliminare pentru august indică noi creșteri.

Costurile furajelor și reducerea efectivelor de animale în anumite regiuni contribuie la menținerea presiunii asupra pieței.

Zahăr

Scădere ușoară în iulie, dar revenire în august, pe fondul problemelor climatice din Brazilia și India.

Producția globală ar putea să nu acopere cererea dacă condițiile meteo nefavorabile persistă.

Previziuni FAO: ce urmează până la sfârșitul lui 2025

Raportul FAO estimează că majoritatea categoriilor de produse alimentare ar putea înregistra creșteri de prețuri de 3–8% până în decembrie, cu riscuri mai mari pentru cereale și uleiuri vegetale. Creșterea cererii globale, combinată cu o ofertă fragilă, ar putea pune presiune pe țările importatoare nete, inclusiv în Europa.

Factorii-cheie de monitorizat:

Evoluția fenomenului El Niño, care poate reduce producțiile agricole în mai multe zone ale lumii.

Deciziile marilor exportatori privind restricțiile comerciale

Costurile energiei și transportului maritim.

Scenarii posibile până la sfârșitul anului

Scenariul optimist: creștere controlată a prețurilor

Condiții: Recolte bune în emisfera sudică (Brazilia, Argentina, Australia), stabilizarea cursului valutar și relaxarea restricțiilor comerciale impuse de marii exportatori (Rusia, Indonezia).

Impact: Creșterea prețurilor se menține în intervalul previzionat de FAO (3–8% pentru majoritatea produselor), ceea ce permite o adaptare graduală a pieței și evită șocuri majore pentru consumatori.

Efect în UE: Retailerii absorb parțial scumpirile prin renegocieri cu furnizorii, iar sectorul agroalimentar beneficiază de stabilitate.

Scenariul pesimist: accelerare a inflației alimentare

Condiții: Secetă severă în Europa de Est și Asia Centrală, conflicte comerciale prelungite, creșterea costurilor logistice pe rutele maritime.

Impact: Prețurile la cereale și uleiuri vegetale ar putea depăși +12% până în decembrie, carnea și lactatele +7–9%. Aceasta ar genera presiuni asupra inflației alimentare globale, afectând mai ales țările importatoare nete.

Efect în UE: Creșterea prețurilor finale la raft, scăderea puterii de cumpărare și accentuarea problemelor pentru procesatorii care depind de materii prime importate.

Așadar, previziunile FAO indică un an agricol tensionat, cu o probabilitate mai mare de creștere a prețurilor decât de scădere. În scenariul cel mai bun, piețele rămân sub control, dar orice dezechilibru climatic sau geopolitic poate împinge costurile alimentelor la niveluri care vor rescrie strategiile de consum și de aprovizionare în Europa.

