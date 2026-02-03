Într-o perioadă în care inflația este cuvântul de ordine în România, ne-am obișnuit să privim spre „vest” și să comparăm. Dar este viața de zi cu zi în Spania cu adevărat mai ieftină decât în România? Am ales două puncte de reper: un supermarket Auchan din București și corespondentul său din Spania, Alcampo (brandul sub care operează grupul Auchan în Peninsula Iberică), situat în zona Barcelonei. În video-ul de mai jos am filmat în zona Barcelonei, unde locuiesc eu, iar prețurile de la București sunt cele de pe site-ul retailer-ului.

Bucureștiul este o locație scumpă prin definiție, dar nici zona Barcelonei nu este ieftină, chiar din contră. Am pus în coș 20 produse de bază, plus 1 produs mâncare câini și 1 mâncare pisici, pentru a vedea cine câștigă „bătălia coșului de cumpărături”.

Comparație directă: Coșul de bază (Februarie 2026)

Dacă socotim 5 ron pentru 1 euro și diferențele de cantitate, majoritatea produselor sunt tehnic mai ieftine în București. Majoritatea, nu semnificativ mai ieftine, diferențe mici. Avantaj mai mare pentru produsele din România este în cazul cafelei (unde în România piața este mai diversificată), al iaurturilor (idem) sau al unor produse unde piața internă este covârșitoare, gen cartofi, ceapă, pui, ouă. Un caz aparte este al untului, unde prețul din București este semnificativ mai mic sau al mâncării de câine/pisică, explicația diferențelor de preț putând fi în calitate (ingrediente mai ieftine) sau pur și simplu în cerere, deoarece în Spania aproape nu există casă fără un animal sau mai multe.

Să vedem și diferențe de produs.

Produse de panificație

În Spania, cea mai ieftină pâine este bagheta proaspătă, în timp ce în România, a rămas în obicei cumpărarea franzelei sau a pâinii feliate din supermarket

Lactate

Untul a devenit „aurul galben” în ultimii ani, cu prețuri care au explodat în ambele țări, în România mai puțin decât în Spania, unde culmea! untul este produs de proximitate în general. Iaurtul rămâne însă un produs ieftin și sănătos, cu prețuri mici în special în România, la fel ca și laptele pasteurizat.

Proteine și conserve

Aici intervine marea diferență culturală. În timp ce în România uleiul de floarea-soarelui este rege, în Barcelona, uleiul de măsline (chiar și cel mai ieftin) este nelipsit, deși prețul lui a atins în urmă cu câțiva ani cote istorice. Spaniolii pun ulei de măsline cam la orice și chiar gătesc cu el. Practic cel de floarea soarelui e mai mult pentru prăjeli.

Normal, în Spania, prețul conservelor de pește este mai redus, probabil singurul articol unde există avantaj economic.

Legume și fructe

Nu m-am dus mai departe de câteva produse de bază: cartofi, ceapă, morcovi, mere. Lucruri simple și ieftine. Cele mai ieftine. Dacă la cartofi și ceapă diferențele sunt observabile, la morcovi sau mere nu este o ecart semnificativ.

Am mai pus ceva cafea (avantaj România), apă plată, zahăr și mâncare pentru animalele de companie, pentru că și ele fac parte din familie.

Ce să alegem pentru ca valoarea coșului de cumpărături să scadă

Secretul este marca proprie. Atât Auchan, cât și Alcampo mizează pe brandul propriu. Acestea sunt, de regulă, cu 20-30% mai ieftine decât brandurile consacrate și oferă cel mai bun raport calitate-preț în ambele țări.

Ce e mai scump și ce e mai ieftin la București

Să ne uităm puțin la puterea de cumpărare. Chiar dacă prețurile pot părea mai scumpe în Barcelona sau similare la unele produse, trebuie să ne raportăm la salariul minim: în Spania acesta depășește 1.100€, pe când în România este în jur de 600-700, în București ceva mai sus. Deci în București, pe ansamblu, costul vieții e cu siguranță mai scump.

Uleiul este marea diferență. Dacă vom compara uleiul de floarea-soarelui, prețurile sunt apropiate. Dacă trecem la uleiul de măsline, Spania câștigă la calitate, dar prețul a devenit un subiect politic sensibil și acolo.

Concluzia? Egalitate, cu un ușor avantaj pentru Barcelona aș zice, dacă ne raportăm la puterea de cumpărare. Voi ce ziceți?