China este la un pas de a detrona Peru, din poziția de exportator mondial de struguri de masă, în anul 2025/2026 și să ocupe locul 1 mondial.

Cel mai recent raport al Departamentului Agriculturii Statelor Unite, Fresh Apples, Grapes, and Pears, estimează că livrările de struguri de masă ale Chinei vor crește cu 16% anul viitor , ajungând la 770.000 de tone metrice.

USDA atribuie creșterea exporturilor chinezești îmbunătățirilor tehnologice, inclusiv adăposturilor de ploaie și soiurilor care pot fi cultivate pe tot parcursul anului.

Este de remarcat faptul că toate aceste progrese au dus la creșterea constantă a randamentelor, permițând Chinei să dubleze livrările în ultimii patru ani, reducând în același timp dependența de importuri. Agenția estimează că producția țării va crește cu 800.000 de tone, ajungând la 15,0 milioane tone, marcând al șaptelea an consecutiv de creștere.

Producția globală de struguri de masa va fi de 30 milioane de tone

Explozia producției de struguri de masă din China stimulează parțial exporturile globale din această categorie, despre care USDA estimează că vor crește ușor la 4,2 milioane de tone. Peru se află, de asemenea, pe valul creșterii, compensând reducerile din Chile și Mexic.

Gigantul asiatic se confruntă cu o concurență redusă ca exportator de struguri de masă în Asia de Sud-Est, datorită cotei sale majore de piață. Țara deține peste 70% din piața regională de export , Vietnamul, Thailanda și Indonezia reprezentând aproape 60% din exporturile de struguri de masă ale Chinei.

Importurile de struguri de masă către Rusia, Vietnam, Indonezia și Kazahstan sunt așteptate să crească datorită livrărilor puternice din China, în timp ce importurile din SUA vor crește ușor la 915.000 de tone , depășind nivelul record de anul trecut.

Conform datelor agenției americane, se preconizează că producția globală de struguri de masă proaspeți va crește cu 545.000 de tone, ajungând la 30,0 milioane , în principal datorită creșterii din China, India, Uniunea Europeană și Peru. Se așteaptă ca producția mai mare din aceste regiuni să compenseze scăderile din Turcia, Statele Unite și Chile.

Producția de mere va atinge cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani

În chimb, nu același lucru este valabil pentru producția de mere.

Raportul prognozează că producția globală de mere proaspete va scădea cu cinci procente, până la 81,7 milioane de tone , cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani.

Această scădere este alimentată de pierderile abrupte din Turcia și China, care vor depăși recolta bogată anticipată în Statele Unite.

Recolta de mere din China este estimată să scadă cu 2,3 ​​milioane de tone, ajungând la 47 de milioane , fiind afectată de reducerea suprafețelor cultivate și de vremea nefavorabilă.

Pe de altă parte, Turcia se confruntă cu o scădere și mai accentuată, producția fiind estimată să scadă cu 57%, la doar două milioane de tone, după un îngheț devastator de primăvară.

Declinul accentuat al Turciei face ca țara să treacă de la al optulea cel mai mare exportator la al doisprezecelea cel mai mare în 2025/26, se arată în raport.