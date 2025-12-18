Strugurii înveliți în brânză nu sunt ca strugurii la care nu poate ajunge vulpea. Nu sunt deloc acri și putem „ajunge” la ei, așa cum săraca vulpe lihnită de foame din fabula lui La Fontaine își justifica demn imposibilitatea de a ajunge să-i apuce.

Ba chiar sunt o idee fantastică pe masa de Crăciun, printre alte aperitive. Îi pot prepara și copii, poate chiar în timp ce adulții pe spun povestea cu vulpea care nu ajungea la struguri. Și, de ce nu, le citesc și alte fabule, la gura sobei, chiar și imaginare. Când, dacă nu în preajma Crăciunului, putem reflecta pe îndelete la moravurile lumii.

Iată tot ce avem de făcut, durează aproape mai mult de povestit decât de făcut.

Ingrediente

300g de brânză proaspătă Lăptăria cu Caimac

80g de brânză Thilde Lăptăria cu Caimac

Struguri albi și negri

100g de nuci măcinate

100g de fistic măcinat

Mod de preparare

Rade brânza Thilde apoi adaugă brânza proaspătă și amestecă.

Ia câte o linguriță din amestec și învelește în ea boabele de struguri, alternativ, până formezi bile de dimensiuni egale.

Tăvălește bilele cu struguri negri prin fistic, iar cele cu struguri albi, prin nucă.

Pune-le la rece timp de 30 de minute înainte să le servești (lângă un pahar de vin).