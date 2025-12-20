Agribusiness

Amânarea acordului UE-Mercosur: „Termenele nu sunt infinite”, avertizează Paraguayul

Tratatul UE - Mercosur, atacat, din nou, de președinții celor mai mari sindicate ale fermierilor europeni, Copa și Cogeca, care se tem că președinția spaniolă a Consiliului UE va accelera finalizarea acestui acord

Paraguayul a avertizat vineri Uniunea Europeană că timpul nu este “infinit” pentru semnarea acordului comercial cu Mercosur, programat pentru sâmbătă, dar amânat până în ianuarie din cauza opoziţiei fermierilor europeni, transmite AFP, transmite Agerpres.

“Suntem pregătiţi să mergem mai departe, ştiind că Europa are termenele limită de respectat pentru a rezolva problemele instituţionale interne, dar, în acelaşi timp, aceste termene limită nu sunt infinite”, a declarat presei ministrul de externe paraguayan, Rubén Ramórez, după o întâlnire cu omologii săi din Mercosur în oraşul Foz do Iguaçu, în sudul Braziliei.

Uniunea Europeană a amânat semnarea unui acord de liber schimb cu patru ţări din Mercosur până în ianuarie anul viitor. Acordul dintre UE şi Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay, care este în curs de elaborare de peste 25 de ani, urma să fie semnat sâmbătă la un summit în Brazilia.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri că ţările Uniunii Europene au nevoie de “încă câteva săptămâni” şi că au amânat doar “uşor” semnarea acordului de asociere cu Mercosur până în ianuarie.

