Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea preventivă de la comercializare a unui produs popular de hrană umedă pentru pisici din rețeaua de magazine Lidl România. Decizia a fost luată voluntar de către producător pentru a elimina orice risc la adresa sănătății animalelor de companie, anunță Agerpres.
Producătorul Partner in Pet Food NL BV a demarat procedurile de rechemare după ce, în urma unor controale interne de calitate, au fost descoperite fibre de plastic de culoare albastră în compoziția hranei.
Dacă obișnuiți să cumpărați hrană pentru pisici din această rețea, verificați eticheta ambalajului:
Denumire produs: Coshida Selection – hrană umedă pentru pisici, bucăți în aspic, cu ficat și vită;
Gramaj: 405 grame;
Termene de valabilitate vizate: 2 aprilie 2028 și 3 aprilie 2028.
ANSVSA recomandă ferm tuturor posesorilor de pisici care au achiziționat acest produs să nu îl administreze animalelor, deoarece ingerarea fibrelor de plastic poate provoca afecțiuni sau complicații digestive de natură internă.
Produsul contaminat poate fi returnat în oricare dintre magazinele Lidl din România. Reprezentanții lanțului de supermarketuri au precizat că nu este necesară prezentarea bonului fiscal, iar clienții vor primi înapoi contravaloarea integrală a produsului returnat.
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