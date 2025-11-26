O delegaţie sanitar-veterinară din Vietnam a efectuat o vizită în Alba, în vederea începerii procedurilor necesare pentru aprobarea exportului de carne de pasăre din România către Vietnam, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, de către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Alba, transmite Agerpres.

“O delegaţie a Departamentului pentru Sănătate Animală şi Producţie (DAHP) din cadrul Ministerului Agriculturii şi Mediului din Vietnam a efectuat o vizită oficială în judeţul Alba şi la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Vizita a fost efectuată în vederea începerii procedurilor necesare pentru aprobarea exportului de carne de pasăre din România către Vietnam”, se arată în comunicat.

Programul delegaţiei a început la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din Bucureşti, Alba fiind unul dintre cele trei judeţe incluse în itinerariul oficial, alături de Gorj şi Vâlcea.

În Alba, reprezentanţii vietnamezi au vizitat un abator aparţinând unui important procesator de carne de pasăre, precum şi Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor din cadrul DSVSA Alba, unul dintre cele mai importante laboratoare din regiune, unde sunt efectuate investigaţii complexe privind sănătatea animalelor şi siguranţa alimentelor.

“Pe parcursul discuţiilor, conducerea DSVSA Alba a răspuns tuturor întrebărilor adresate de delegaţia vietnameză şi şi-a exprimat deplina deschidere spre colaborare, scopul fiind facilitarea accesului produselor avicole româneşti pe piaţa din Vietnam, precum şi consolidarea cooperării bilaterale în domeniul sănătăţii animalelor şi siguranţei alimentelor”, se precizează în comunicat.

Alba se numără printre cele mai dezvoltate judeţe ale ţării în ceea ce priveşte industria alimentară, atât prin numărul ridicat de unităţi din domeniu, cât şi prin prezenţa unor procesatori de top, ale căror produse sunt comercializate în marile lanţuri de magazine din România şi din străinătate.