Ajută cu adevărat ceaiul sau laptele cald cu miere când simți că te ia răceala? Nutriționist: „Nu există alimente care să poată preveni afecțiunile sezonului rece”

De la supa de pui la laptele cald cu miere sau ceaiul de ghimbir cu lămâie, sunt toate presupuse soluții pe care le adoptăm când simțim că o răceală ne dă târcoale și vrem să prevenim o eventuală evoluție înspre mai rău.

Cu siguranță toate sunt binevenite și niciunul dintre ele nu face rău, dar au un fundament științific sau sunt doar obiceiuri și convingeri? În ce fel ajută de fapt ele?

Apoi, mai există un curent de gândire, acela că o serie de alimente sau de obiceiuri sănătoase pot ține la distanță bolile anotimpului rece.

De exemplu, mulți cred că așa-numitele superalimente pot susține sistemul imunitar. Alții sunt convinși că, pentru a rezista bolilor de sezon, trebuie luate suplimente pe tot parcursul iernii.

Un alt loc comun este cel legat de presupusa necesitate a dietelor detox, foarte stricte sau fără zahăr, pentru a întări imunitatea. Dar funcționează?

Iată ce răspunde dr. Raffaella Cancello, biolog nutriționist și specialist în științele alimentației de la Milano, chestionată de ziarul Corriere della Serra.

„Nu există alimente care să poată preveni gripa sau alte boli. Este un mit fals. Nu putem evita contactul cu virusurile care le provoacă. Este adevărat, însă, că există alimente care pot reduce durata bolii și pot ajuta organismul să lupte mai eficient împotriva agenților patogeni. În cazul gripei clasice, de exemplu, putem trece de la șapte-zece zile de boală la o vindecare în trei-cinci zile, în cazul persoanelor sănătoase. Situația e diferită pentru persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, femeile însărcinate sau persoanele imunodeprimate”, explică dr. Cancello.

Prevenția depinde de sistemul imunitar, care are nevoie de o dietă sănătoasă

Și mai ține să facă o precizare specialista. „Nu alimentele în sine susțin sistemul imunitar, ci micronutrienții pe care îi conțin.” Prin urmare, este important să avem o dietă sănătoasă și echilibrată, dar nu e nevoie să urmăm regimuri stricte sau să renunțăm complet la micile plăceri alimentare. „În esență, ideal este să urmăm o dietă de tip mediteranean, bazată pe leguminoase, cereale integrale și mai ales fructe și legume proaspete, de preferință locale și de sezon.”

„Cei doi micronutrienți esențiali pentru susținerea sistemului imunitar sunt vitamina C și antioxidanții”, reamintește dr. Cancello. Și nu e vorba doar de a mânca iarna portocale. Ea este conținută în mult mai multe fructe și legume, precum kiwi, ardeii, conopida, broccoli, spanac și mangold.

Iar printre alimentele bogate în antioxidanți se numără în principal fructele colorate, precum afine, mure, zmeură, coacăze, rodii, potrivit nutriționistei. Dar benefice pentru sistemul imunitar pot fi și condimentele: turmericul, scorțișoara, cuișoarele și ghimbirul pot fi integrate ușor în alimentație.

Revenind la supe și ceaiuri, ele sunt utile în faza de vindecare, mai spune nutriționista. Nu previn, dar ajută. „Aceste alimente ajută la hidratare. Un organism deshidratat tinde să aibă temperatura mai ridicată; menținerea unei bune hidratări contribuie la reglarea ei. Iar dacă ești vegetarian, e perfect acceptabil și un o supă de legume în loc de cea de pui”, amintește ea.