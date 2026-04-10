Peste 200 de expozanți sunt așteptați, în perioada 24–27 septembrie, la AgriXpo Brașov 2026, eveniment dedicat agriculturii care va avea loc în incinta Fabricii de Zahăr din Bod, potrivit Agerpres.

Conform unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Direcția pentru Agricultură Județeană, împreună cu AGROTV, Fundația Best For Life, Cooperativa CAPRIROM Sud Muntenia, Instituția Prefectului Brașov, Consiliul Județean, Primăria Municipiului Brașov și Primăria Comunei Bod, lansează invitația către producători agricoli, fermieri, procesatori, furnizori de tehnologii, dar și către publicul larg.

Evenimentul se va desfășura zilnic între orele 10:00 și 18:00, pe o suprafață de aproximativ 25.000 mp, gândită ca un spațiu de întâlnire pentru agricultura românească.

„Între orele 10:00 şi 18:00, un spaţiu generos de aproximativ 25.000 mp va deveni locul de întâlnire al agriculturii româneşti, într-un format gândit să aducă împreună tradiţia, inovaţia şi nevoia reală de dezvoltare a fermierilor şi producătorilor autohtoni. Evenimentul va reuni peste 200 de expozanţi, care vor aduce în faţa publicului produse agroalimentare tradiţionale româneşti, utilaje agricole, animale, precum şi echipamente şi soluţii pentru irigaţii, alături de numeroase alte produse şi servicii dedicate agriculturii şi mediului rural”, se menţionează în comunicat.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să creeze, în centrul țării, un cadru modern de promovare a agriculturii locale, în care fermierii, cooperativele, procesatorii și antreprenorii să poată interacționa direct și să identifice noi oportunități de colaborare.

AgriXpo Brașov 2026 este prezentat și ca o invitație la reconectare cu agricultura autentică și cu oamenii din spatele acestui sector, dar și cu soluțiile care pot susține dezvoltarea sa pe termen lung.

Participarea expozanților va fi gratuită, în limita locurilor disponibile.

„Având în vedere contextul economic dificil, în care multe companii şi producători şi-au redus considerabil bugetele destinate promovării şi participării la evenimente de profil, singurele costuri pentru expozanţi vor fi cele generate de acoperirea costurilor cu utilităţile pentru perioada derulării evenimentului”, se mai spune în comunicat.