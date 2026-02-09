Agricultura, unul dintre cele mai vechi și esențiale sectoare ale economiei britanice, se află în fața unei provocări majore: lipsa forței de muncă specializate. Un nou raport realizat de Arla Foods, în parteneriat cu Universitatea Harper Adams din Marea Britanie, atrage atenția asupra unui dezechilibru alarmant între interesul tinerilor și integrarea lor efectivă în acest sector, notează BBC.

Interes există, direcția lipsește

Deși doar 4% dintre tineri lucrează în prezent în agricultură și industria alimentară, studiul arată că aproape 38% dintre aceștia ar lua în considerare o astfel de carieră. Așadar, problema nu este lipsa dorinței, ci lipsa informației și a unor trasee clare de acces.

Mulți tineri percep agricultura ca pe un domeniu limitat, dificil sau lipsit de perspective moderne. Alții pur și simplu nu știu ce tipuri de cariere există sau ce pași trebuie urmați pentru a intra în industrie. În comparație, alte domenii par mai vizibile, mai bine promovate și mai atractive.

Soluții propuse: educație, vizibilitate și sprijin

Raportul subliniază nevoia unei campanii naționale care să prezinte diversitatea reală a carierelor din agricultură, de la tehnologie agricolă și sustenabilitate până la management, cercetare și procesare alimentară.

De asemenea, experții recomandă:

crearea unor rute clare de formare și angajare;

sprijinirea angajatorilor în recrutarea și formarea tinerilor;

consolidarea educației agricole;

introducerea noțiunilor despre hrană și agricultură în programa școlară, încă de la vârste fragede.

Agricultura, o industrie modernă și plină de oportunități

„Această cercetare ne oferă o imagine clară asupra oportunităților reale și ne ajută să trecem dincolo de bariera lipsei de informație”, a explicat Dr. Fiona Williams, de la Universitatea Harper Adams. Mesajul este clar: sectorul trebuie să colaboreze mai bine pentru a deveni accesibil și ușor de înțeles pentru tineri.

La rândul său, Alex Hardie, membru al managementului unei școli agricole din UK, subliniază un aspect esențial: tinerii nu resping agricultura, ci cer mai multă claritate și ghidare. Cu o comunicare mai bună și cu acces facil la educație și experiență practică, agricultura poate deveni o alegere de carieră atractivă pentru noua generație.

Agricultura nu duce lipsă de potențial uman, ci de mecanisme care să conecteze interesul tinerilor cu realitatea pieței muncii. Investițiile în educație, promovare și parteneriate între stat, școli și industrie pot transforma această criză într-o oportunitate majoră pentru viitorul sectorului agricol.