Fonduri în valoare de 1,5 miliarde de lei au fost acordate, în decursul lunii noiembrie, către fermieri, procesatori şi autorităţi locale din zonele rurale, conform datelor Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), publicate marţi.

Astfel, în perioada 1 – 30 noiembrie 2025, aceste fonduri sunt destinate decontării cererilor de plată aferente proiectelor de investiţii în agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi susţinerii fermierilor care beneficiază de plăţi compensatorii pentru mediu şi climă, transmite Agerpres.

Din întreaga sumă transferată către beneficiarii finanţărilor, care reprezintă echivalentul a 306,6 milioane de euro, contribuţia Comisiei Europene (CE), prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), se ridică la valoarea de 260,7 milioane de euro, iar cofinanţarea României asigurată din bugetul de stat a ajuns la 45,9 milioane de euro.

„Forța care modernizează ferme”

“Faptul că AFIR a reuşit să plătească peste 1,5 miliarde de lei într-o singură lună – după ce cu o lună mai devreme, în octombrie, a plătit alte 1,1 Miliarde de lei – vorbeşte în primul rând despre performanţa instituţiei noastre şi, totodată, despre capacitatea României de a-şi valorifica şansa. Aceşti bani nu sunt simple linii contabile, ci forţa care modernizează ferme, care pune infrastructura pe picioare, care deschide drumuri şi dă încredere oamenilor că munca lor contează.

Nu putem construi un sat competitiv, o agricultură puternică sau o economie rurală vie fără un flux constant de investiţii. AFIR demonstrează că acest flux poate exista, că poate fi rapid, eficient şi predictibil. Este un mesaj clar: România poate să performeze, poate să absoarbă finanţări europene şi poate să transforme aceste fonduri în rezultate concrete pentru cei care trăiesc şi muncesc în mediul rural”, a menţionat, în comunicat, directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu.

Potrivit instituţiei, din totalul plăţilor efectuate de AFIR, în luna noiembrie, 272,4 milioane de euro sunt destinate beneficiarilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) atât pentru proiectele de investiţii, cât şi pentru măsurile de mediu şi climă.

Sume cu țintă precisă

“Sumele plătite au vizat investiţiile în exploataţiile agricole şi pomicole, procesarea agricolă, dar şi infrastructura de irigaţii, drumurile agricole, infrastructura de bază, de acces şi patrimoniu cultural din mediu rural. Totodată, fondurile plătite au mers către tinerii fermieri, antreprenorii din mediul rural, către Grupurile de Acţiune Locală, micii fermieri, precum şi pentru decontarea primelor pentru asigurarea culturilor, a animalelor şi a plantelor”, precizează sursa citată.

De asemenea, 34,2 milioane de euro fac parte din Planul Strategic PAC 2023 – 2027 (PS 2027) către fermieri în cadrul proiectelor de investiţii finanţate, precum şi pentru compensarea pierderilor de venit ale fermierilor, pentru zonele afectate de constrângeri naturale şi pentru agro-mediu şi climă.

AFIR subliniază că fondurile europene nerambursabile gestionate de către instituţie sunt acordate beneficiarilor după ce sunt verificate conform procedurilor în vigoare şi autorizare la plată de către experţii Agenţiei, pe baza cererilor de plată primite de la beneficiari. Aceste fonduri sunt plătite în conformitate cu contractele de finanţare încheiate şi cu angajamentele asumate.