Conacul Mocioni de la Foeni (județul Timiș) și-a deschis, vineri seara, porțile mari și verzi pentru toți cei care vor să-i treacă pragul în apropierea sărbătorilor de iarnă. Este prima iarnă la conac după restaurarea spectaculoasă care i-a readus eleganța de odinioară. Și are din nou, după foarte mult timp, un brad de Crăciun frumos decorat.

„Sărbători de iarnă la Conacul Mocioni” este un demers care aduce comunitatea locală în prim-plan și revitalizează patrimoniul rural bănățean

„Organizăm primul târg de Crăciun al producătorilor locali la Conacul Mocioni. Cei prezenți aici cu produse sunt localnici – meșteșugari, fermieri, mici producători și artiști artizani. Am încercat să-i găsim în ultimele două luni, de când am demarat proiectul. Veți găsi cozonaci pentru sărbătorile care stau să înceapă, bețe pentru Moș Nicolae, dar și diferite ornamente de Crăciun. Avem alimente artizanale, siropuri naturale și multe, multe prăjituri, toate făcute după rețete tradiționale ale zonei. Avem și un brad mare, primit cadou de la Romsilva”, a declarat Delia Barbu, de la Asociația My Banat, organizatoarea evenimentului.

Cei care ajung la conac se bucură de concerte de colinde susținute de locuitorii satelor din împrejurimi, gastronomie tradițională locală, expoziții de fotografie și etnografie, precum și de tururi ghidate

„Am venit la conac să prezentăm câteva dintre produsele noastre, mai exact pâine tradițională de casă. Este o mică afacere pe care am început-o din dorința de a mânca o pâine bună, sănătoasă. Așa s-a născut povestea. Rețeta e una tradițională, cum o făcea bunica. Nu folosim aditivi sau amelioratori și dospim în mod tradițional. Livrăm la domiciliul clientului, în Deta și localitățile învecinate”, a spus Sebastian Boboiciov, din Deta.

Reiner, austriecii din Deta care produc sucuri și delicatese

La târg i-am întâlnit și pe cei din familia Reiner, originari din Austria, care locuiesc de mulți ani la Deta și se ocupă cu multă pasiune de Casa Ferch.

„Avem suc de soc, de struguri, de lavandă. Am făcut gem din muștar și smochine, foarte bun pentru grătar sau cârnați. Avem și produse pentru camping, jocuri de picnic, lumânări și decorațiuni de Crăciun. Totul e făcut acasă la noi, la Deta. Avem pauză cu cazările, dar campingul e deschis în fiecare zi. Vin mulți cu autorulote, mulți au venit anul acesta cu bicicletele”, a spus Maria Reiner.

Mezeluri tradiționale din Foeni

„În perioada asta tăiem porcii din gospodărie și facem mezeluri. Încercăm să păstrăm tradițiile, cât putem. Avem slăninuță, cârnați, sângerete, caltaboș, jumări, tobă. În fermă avem și oi și vaci, iar telemeaua de vacă este proaspătă. Avem și cârnați de oaie, ca specialitate. Mergem cu produsele în piața de producători de la Timișoara, iar în Foeni vindem de acasă și participăm la diverse târguri”, a spus Corina Slabu, din Foeni.

Oaspeți din Serbia: „Am venit cu bucătăria bunicilor”

Localitățile participante la proiect sunt Foeni, Ghilad, Otelec, Livezile și Giera, dar sunt prezenți și oaspeți din Serbia – reprezentanții orașului Sutjeska (Sărcia).

„Sărcia este la 25 km de granița cu România. Nu mai sunt mulți români, cam 250 din aproximativ 1.200 de locuitori. Am venit cu bucătăria bunicilor și cu rețete noi: tăiței cu mac și tăiței cu roșcovă, ștrudel cu mac, vișine și roșcovă. Roșcova e o floare pe care noi o numim bănățenește ‘postaică’. Tot tradiționale la Sărcia sunt colecțiile cu gem de prune. Am venit cu de toate, chiar și cu lichior de afine. Foeniul e aproape și mulți sârbi vin acum să viziteze conacul, lucru care nu se întâmpla înainte”, a spus Lucian Moșescu.

Ateliere pentru copii și adulți

Vizitatorii mici și mari pot participa la ateliere interactive cu meșteșugari locali.

„Am venit cu un atelier de traforaj și pictură. Oricine poate participa, de la vârste fragede până la 99 de ani. Am adus și obiecte realizate la noi acasă, în satul Iohanisfeld. Vizitatorii pot vedea un meșteșug autentic de Iohanisfeld”, a spus Cezar Blînda, de la atelierul Lun Design.

Conacul, parte din drumul spre „Regiunea Gastronomică Europeană 2028”

O parte dintre produsele locale sunt pregătite special pentru a fi servite la Târgul de Crăciun – un loc care ar putea avea un rol important în proiectul Regiunea Gastronomică Europeană 2028.

„Conacul Mocioni este un loc special, iar târgul este un prilej să întâlnim producătorii locali din Foeni și satele din împrejurimi. Pentru noi este important, deoarece ne pregătim să devenim Regiune Gastronomică Europeană în 2028, un proiect ambițios al CJ Timiș, implementat de Visit Timiș și numeroși parteneri. Dosarul este depus și se află în jurizare. Dacă totul merge bine, în aprilie 2026 va avea loc vizita juriului în Banat”, a spus Simona Neumann, directorul Visit Timiș și coordonatoarea proiectului.

Povestea conacului: de la eleganță la degradare și înapoi

Conacul Mocioni a fost construit în 1750 pentru una dintre cele mai importante familii macedoromâne din Imperiul Austro-Ungar. După 1947, a fost naționalizat și folosit în diverse scopuri: sediu CAP, grădiniță, baie comunală, discotecă.

Conacul a fost renovat cu ajutorul unei finanțări din fonduri norvegiene, prin programul RO-Cultura, dar și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș.

„Suntem mulțumiți că am reușit să reabilităm conacul și să-l deschidem publicului. Nu toate funcțiunile au fost activate încă – muzeul, cafeneaua culturală –, dar avem deja mii de vizitatori în acest an. Și foarte mulți au venit din strănătate. Arhiva digitală a familiei Mocioni poate fi consultată. Este în proiectare și ideea unui restaurant în subsol, care se pretează la o cramă, precum și a unor spații de cazare la mansardă și o amenajare mai adecvată a curții”, a declarat Ruxandra Adam, managerul proiectului de restaurare.

Programul Târgului de Crăciun

Târgul de Crăciun de la Foeni – localitate aflată la 40 de kilometri de Timișoara, la granița cu Serbia, este deschis sâmbătă și duminică, între orele 12.00 – 18.00, iar luni, 1 decembrie, între 11.00 – 17.00.