Eduard Batlle și-a petrecut toate vacanțele de iarnă ale copilăriei în cofetăria părinților săi. Erau anii ’80, iar micul atelier se afla într-un cartier muncitoresc dintre Barcelona și Hospitalet de Llobregat. Acolo se făceau mii de roscones de Reyes, prăjitura tradițională a sărbătorilor. Zona era dură, drogurile circulau la vedere. Unii prieteni ai săi au murit din cauza heroinei. Sâmbăta, Batlle o însoțea pe mama lui la serviciu pentru ca aceasta să nu fie singură. Cofetăria era des jefuită, sub amenințarea cuțitului, scrie El Pais.

„A fost o perioadă destul de grea”, își amintește astăzi Batlle. Viața lui avea însă să ia o direcție complet diferită. Inspirat de serialul Cosmos, a ales să studieze Biologia. La câteva decenii distanță, avea să devină unul dintre inventatorii unei molecule experimentale împotriva cancerului, evaluată la aproape 7 miliarde de euro.

Molecula care a uimit comunitatea medicală

Petosemtamab este numele tratamentului experimental dezvoltat de Batlle și alți cinci cercetători. Compania daneză Genmab a plătit recent aproximativ 7 miliarde de euro pentru a prelua firma olandeză care deținea molecula și pentru a o duce pe piață.

„Acesta este Peto”, spune Batlle zâmbind, ridicând un mic flacon de sticlă, în biroul său modest de la Institutul de Cercetare Biomedicală din Barcelona. Cu conținutul unui astfel de flacon a fost tratat, în mai 2018, primul pacient care a primit acest medicament. Primele rezultate au fost promițătoare. Surpriza a venit însă mult mai târziu.

În urmă cu șase luni, petosemtamab, combinat cu imunoterapia standard, a dus la remisia completă a tumorilor la șase pacienți cu cancer de cap și gât. Este o formă agresivă de cancer, asociată consumului de tutun și alcool. Din cei 43 de participanți la studiu, 63% au avut un răspuns parțial sau total la tratament.

Batlle arată o fotografie dramatică. O femeie cu o tumoră uriașă în cavitatea bucală. Medicii o considerau un caz pierdut. Nici chimioterapia, nici imunoterapia nu funcționaseră. A primit petosemtamab intravenos. „Tumora a dispărut”, spune cercetătorul. „Este ceva incredibil. Orice om care face cercetare de bază visează să vindece oameni. Pentru noi este un vis, total neașteptat.”

O prietenie din copilărie, la originea descoperirii

Povestea petosemtamabului începe cu doi copii care s-au împrietenit într-o școală din Olanda, în urmă cu mai bine de 50 de ani. Unul dintre ei este Hans Clevers, genetician candidat la Premiul Nobel, cunoscut pentru dezvoltarea organoizilor – versiuni miniaturale de organe umane cultivate din celule stem. Celălalt este Ton Logtenberg, antreprenor în biotehnologie.

În 2003, Logtenberg a fondat compania Merus, cu scopul de a crea anticorpi artificiali împotriva cancerului. Acești anticorpi au capacitatea de a se lega în două puncte diferite ale aceleiași celule tumorale, crescând eficiența distrugerii acesteia.

În 2012, Logtenberg l-a întrebat pe Clevers cine este cel mai bun expert mondial în cancer colorectal. Răspunsul a fost Eduard Batlle, biolog spaniol care lucrase anterior în laboratorul său. Cei trei au început colaborarea.

Batlle era deja un nume important în cercetarea cancerului de colon. Descoperise legătura dintre celulele stem care regenerează intestinul și cele care declanșează cancerul colorectal. Fiecare membru al echipei aducea o competență esențială. Merus producea anticorpii cu dublă acțiune. Clevers furniza organoizii. Batlle înțelegea biologia tumorilor.

Au testat peste 500 de anticorpi. Unul a avut rezultate spectaculoase. Inițial numit MCLA-158, a devenit ulterior petosemtamab. Astăzi, toți îi spun simplu Peto. Este primul candidat la medicament care vizează direct celulele stem canceroase din tumorile solide.

O achiziție de miliarde

Genmab a anunțat achiziția Merus cu scopul de a aduce petosemtamabul în spitale până în 2027. Compania estimează vânzări anuale de cel puțin un miliard de dolari, cu venituri mult mai mari ulterior.

Întrebat ce câștig personal obține din această tranzacție, Batlle răspunde sec: „Eduard Batlle nu primește nimic”. Brevetul are șase inventatori, iar operațiunile sunt acoperite de clauze stricte de confidențialitate. Este prima dată când cercetătorul vorbește public după vânzarea moleculei.

Petosemtamab este un caz excepțional în istoria biotehnologiei din Spania. Cinci instituții au depus cererea de brevet, inclusiv institute de cercetare din Olanda și Catalonia. Molecula are forma unei litere Y, cu două brațe care se leagă de celula tumorală.

Deși a fost conceput inițial pentru cancerul de colon, rezultatele cele mai bune au apărut în cancerul de cap și gât, al șaptelea cel mai frecvent la nivel mondial. Statele Unite au acordat deja două desemnări de terapie inovatoare pentru acest tratament.

Speranțe și limite

Batlle atrage atenția asupra unei probleme frecvente în oncologie. Multe medicamente sunt testate pe pacienți aflați în stadii terminale. Biologia tumorilor este deja modificată. În aceste cazuri, tratamentul nu mai funcționează. Datele recente sugerează însă că petosemtamabul ar putea fi eficient ca primă sau a doua linie de tratament.

„O parte din prețul plătit de Genmab reflectă speranța că anticorpul va funcționa și în alte tipuri de cancer, inclusiv cel de colon”, spune Batlle. Ar fi o schimbare majoră. Cancerul colorectal este al treilea cel mai frecvent și al doilea cel mai letal din lume.