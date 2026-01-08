Într-o lume obsedată de diete-minune, suplimente și „biohacking”, un grup de oameni aparent obișnuiți reușește ceva extraordinar: să trăiască peste 110 ani, mulți dintre ei cu o minte limpede și o autonomie remarcabilă. Sunt supercentenarii, iar cei din Brazilia au devenit recent subiectul unui studiu științific de amploare care ar putea schimba modul în care privim longevitatea, nu doar din perspectiva medicinei, ci și a stilului de viață, notează El Pais.

Longevivi fără obsesii: o lecție din afara „lumii perfecte”

În țări precum Japonia, Italia sau Spania, speranța de viață se apropie de 84 de ani, iar explicațiile sunt bine cunoscute: alimentație echilibrată, acces la servicii medicale de calitate și o cultură a mișcării. Dar Brazilia nu bifează toate aceste criterii „ideale”. Cu toate acestea, aici trăiesc zeci de oameni care depășesc pragul de 100 sau chiar 110 ani.

Acest paradox i-a determinat pe cercetători să privească dincolo de diete celebre sau protocoale stricte și să analizeze viața reală, așa cum este ea trăită zi de zi.

Ce mănâncă, de fapt, bunicii brazilieni

Un aspect fascinant pentru zona de food & lifestyle este faptul că acești oameni nu urmează diete consacrate. Nu există o „dietă braziliană a longevității” comparabilă cu cea mediteraneană sau japoneză.

În schimb, alimentația lor este:

simplă, bazată pe mâncare gătită acasă,

adaptată sezonului și zonei în care trăiesc,

lipsită de excese și de procesare intensă.

Porțiile sunt moderate, mesele regulate, iar mâncatul este perceput ca un ritual zilnic, nu ca o cursă după nutrienți sau calorii. Mâncarea este asociată cu familia, conversația și rutina, nu cu restricția.

Un stil de viață lent, dar consecvent

Un alt element comun este ritmul vieții. Mulți dintre supercentenarii studiați:

au muncit fizic sau manual până la vârste înaintate,

și-au păstrat independența în activități simple precum gătitul, hrănitul sau îngrijirea casei,

au dus vieți previzibile, cu puțin stres cronic.

Chiar și la peste 110 ani, unii dintre ei erau descriși de cercetători drept „lucizi și independenți în activitățile cotidiene de bază”.

Sistem imunitar puternic, fără „superalimente”

Poate cel mai surprinzător detaliu pentru zona de lifestyle este că trei dintre acești supercentenari au supraviețuit pandemiei de COVID-19 înainte de apariția vaccinurilor. Analizele au arătat un sistem imunitar extrem de robust, comparabil, în anumite aspecte, cu cel al unor persoane mult mai tinere.

Și totuși, acest lucru nu pare să fie rezultatul unui regim alimentar exotic sau al suplimentelor moderne. Mai degrabă, cercetătorii vorbesc despre:

un echilibru metabolic stabil,

inflamație redusă pe termen lung,

mecanisme naturale de adaptare și regenerare.

Genetica joacă un rol, dar nu spune totul

Unul dintre punctele-cheie ale studiului este amestecul genetic unic al populației braziliene, rezultat din secole de migrație: populații indigene, europeni, africani și asiatici. Acest mix ar putea crea combinații rare de gene protectoare, asociate cu longevitatea.

Totuși, genetica nu acționează de la sine. Stilul de viață (mâncarea, mișcarea, relațiile sociale) este cel care „activează” sau „dezactivează” aceste predispoziții.

Ce putem învăța pentru viața noastră de zi cu zi

Lecțiile sunt simple:

Mănâncă mâncare reală, gătită acasă, fără obsesii.

Respectă mesele și bucură-te de ele.

Menține un nivel constant de activitate fizică, chiar și la vârste înaintate.

Redu stresul zilnic și creează rutine stabile.

Cultivă relațiile sociale și sentimentul de apartenență.

Longevitatea extremă nu pare să fie despre perfecțiune, ci despre coerență.

Supercentenarii brazilieni ne oferă o perspectivă diferită asupra longevității. Nu prin diete la modă sau reguli stricte, ci printr-un mod de viață firesc, în care mâncarea, mișcarea și relațiile sunt integrate natural în fiecare zi.

Poate că secretul nu este să trăim „mai corect”, ci să trăim mai simplu, cu mai multă atenție la ritm, la mese și la bucuriile mici. Iar asta este o lecție valoroasă pentru oricine, indiferent de vârstă.