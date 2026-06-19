Meiul este una dintre culturile tradiționale importante ale Indiei și câștigă tot mai mult teren la nivel global datorită rezistenței sale la condiții climatice dificile și valorii sale nutriționale. Acum, un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea Hokkaido din Japonia sugerează că această cereală ar putea ascunde beneficii suplimentare pentru sănătate, potrivit Phys.

Analizând 59 de varietăți de mei cultivate în India, oamenii de știință au identificat 219 tipuri de molecule lipidice și au descoperit o categorie de compuși bioactivi care nu mai fusese raportată anterior în aceste cereale. Potrivit cercetătorilor, acești compuși au fost asociați în alte studii cu efecte antidiabetice și antiinflamatoare.

Rezultatele au fost publicate în revista științifică Food Chemistry și oferă noi informații despre potențialul nutrițional al unei culturi considerate deja importantă pentru securitatea alimentară globală.

Ce au analizat cercetătorii

Studiul a fost realizat de o echipă de la Universitatea Hokkaido, care a utilizat tehnologii avansate de lipidomică pentru a analiza compoziția lipidică a 59 de varietăți de mei indian.

Lipidele sunt nutrienți esențiali implicați în numeroase procese metabolice și joacă un rol important în funcționarea organismului.

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În urma analizei, cercetătorii au identificat 219 tipuri de molecule lipidice, fiecare varietate prezentând o combinație distinctă de compuși.

Potrivit autorilor, aceste diferențe au permis conturarea unor adevărate „amprente lipidice” specifice fiecărui tip de mei.

O categorie de compuși descoperită pentru prima dată în mei

Una dintre cele mai importante concluzii ale cercetării a fost identificarea unei clase de lipide bioactive numite esteri ai acizilor grași hidroxilați (fatty acid esters of hydroxy fatty acids – FAHFA).

Acești compuși au atras atenția cercetătorilor în ultimii ani deoarece au fost asociați în studii anterioare cu efecte antiinflamatoare și cu îmbunătățirea metabolismului glucozei.

Autorii subliniază însă că studiul actual nu a evaluat direct efectele asupra sănătății umane, ci a identificat prezența acestor molecule în diferite varietăți de mei.

Prin urmare, rezultatele indică un potențial interesant care necesită cercetări suplimentare.

Unele varietăți au avut profiluri nutriționale remarcabile

Potrivit lui Siddabasave Gowda, autorul principal al studiului de la Universitatea Hokkaido, diferențele dintre varietăți au fost semnificative.

„Diferitele varietăți de mei prezintă amprente lipidice remarcabil de distincte”, a explicat cercetătorul.

Acesta a precizat că meiul coada-vulpii (foxtail millet), meiul degetar (finger millet) și meiul mic (little millet) s-au remarcat prin profiluri lipidice considerate superioare din punct de vedere nutrițional.

„Unele dintre ele s-au evidențiat prin profilurile lor nutriționale superioare, în special pentru susținerea sănătății cardiovasculare și a reglării glicemiei”, a declarat Gowda.

De ce este importantă această descoperire

În ultimii ani, interesul pentru mei a crescut nu doar datorită valorii sale nutritive, ci și datorită rezistenței la secetă și capacității de a fi cultivat în condiții climatice dificile.

Pentru agricultură, acest aspect este deosebit de important în contextul schimbărilor climatice și al nevoii de diversificare a culturilor alimentare.

Potrivit autorilor, noile rezultate sugerează că meiul ar putea deveni și o sursă importantă de molecule funcționale cu potențial benefic pentru sănătate.

Cercetătorii consideră că aceste descoperiri ar putea contribui la dezvoltarea unor alimente funcționale și a unor criterii noi de evaluare a calității nutriționale a cerealelor.

Cercetătorii văd un rol important pentru mei în alimentația viitorului

Autorii studiului consideră că identificarea profilurilor lipidice specifice ar putea ajuta la valorificarea mai eficientă a diferitelor varietăți de mei.

„În cele din urmă, obiectivul nostru este să integrăm indicatori de calitate bazați pe profilul lipidic în lanțurile valorice ale meiului, susținând dezvoltarea unor alimente funcționale inovatoare, aliniate obiectivelor globale de securitate nutrițională”, a declarat Siddabasave Gowda.

Potrivit cercetătorilor, aceste informații ar putea contribui atât la creșterea valorii economice a culturii, cât și la dezvoltarea unor produse alimentare adaptate nevoilor nutriționale actuale.

Ce este meiul și de ce atrage atenția specialiștilor

Meiul reprezintă un grup de cereale cultivate de mii de ani în Asia și Africa și este apreciat pentru adaptabilitatea sa la condiții dificile de mediu.

În ultimii ani, aceste cereale au început să fie promovate și pe piețele occidentale datorită conținutului de fibre, vitamine și minerale, dar și datorită interesului tot mai mare pentru diversificarea surselor de cereale.