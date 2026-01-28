Acordurile comerciale ale Uniunii Europene cu India și blocul Mercosur domină comentariile din presa internațională, fiind prezentate drept mutări strategice majore într-un context geopolitic tot mai fragmentat. Analizele citate de RFI scot în evidență atât entuziasmul față de noile alianțe, cât și avertismentele legate de realismul politic necesar în relațiile cu noii parteneri.

„Mama tuturor acordurilor comerciale”. Așa a descris Ursula von der Leyen acordul semnat cu India, la New Delhi. Comentatorii subliniază că documentul are o importanță strategică ce depășește dimensiunea economică. Rețeaua de radio RTL sintetizează miza acordului într-o cheie geopolitică: într-o lume dominată de competiția dintre China și Statele Unite, puterile de mijloc caută alianțe alternative. Europa și India, spune comentatorul RTL, fac exact acest lucru.

Publicația franceză Le Point, citată de Toute l’Europe, notează că acordul comercial este dublat de un parteneriat de securitate și apărare. Într-un context tensionat, Uniunea Europeană urmărește să își reducă dependența de China prin diversificarea lanțurilor de aprovizionare, India fiind văzută ca un partener-cheie.

Noi piețe și aliați

O perspectivă mai amplă apare în analiza ziarului austriac Der Standard, preluată de Eurotopics. Publicația vorbește despre o contra-narațiune la discursurile eurosceptice promovate de dreapta și extrema dreaptă, dar și de Casa Albă. Prin acordurile cu India și Mercosur, Europa își creează noi piețe și aliați și demonstrează că cooperarea internațională poate produce câștigători, într-o ordine mondială aflată în schimbare.

În Asia, Times of India salută acordul ca pe un pas important pentru exporturile indiene, într-un moment în care New Delhi caută să își reducă dependența de Statele Unite, pe fondul tarifelor de 50% impuse de administrația Trump.

La rândul său, The Guardian amintește dimensiunea economică a Indiei: cea mai populată țară din lume, cu 1,4 miliarde de locuitori, și una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere. Potrivit FMI, India este pe cale să devină a patra economie globală. Premierul Narendra Modi a subliniat că acordul acoperă aproximativ o treime din comerțul global, numindu-l cel mai mare acord de liber schimb din istorie.

Scepticii avertizează

Există însă și voci prudente. Süddeutsche Zeitung, citat tot de Eurotopics, avertizează că europenii nu ar trebui să își facă iluzii. Politica „India pe primul loc” a guvernului Modi, relația apropiată cu Rusia și cooperarea militară cu Moscova sunt realități incomode. Totuși, concluzionează publicația germană, lecțiile morale și aroganța postcolonială ar fi contraproductive. India este un gigant global și nu va accepta să fie tratată de sus.

În ansamblu, presa internațională vede acordurile cu India și Mercosur ca pe o repoziționare strategică a Uniunii Europene, într-o lume în care alianțele economice devin tot mai strâns legate de echilibrul de putere global.