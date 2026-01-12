Federaţia sindicală din agricultură şi industria alimentară AGRO-STAR 2022 solicită Comisiei Europene şi Parlamentului European să nu continue procedura de aprobare a Acordului comercial UE-Mercosur, avertizând că forma actuală a documentului expune lucrătorii şi sectorul agricol la dumping social şi concurenţă neloială, în lipsa unor garanţii şi mecanisme eficiente de protecţie, transmite Agerpres.

“Înaintea votului Consiliului European privind Acordul comercial UE-Mercosur, Federaţia Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Administraţie, Cercetare, Turism şi Dezvoltare Rurală “AGRO-STAR 2022″ se alătură demersurilor Federaţiei Europene a Sindicatelor din Alimentaţie, Agricultură şi Turism (EFFAT), structură sindicală la care aceasta este afiliată. Acordul Mercosur expune lucrătorii, lasă agricultura neprotejată şi drepturile lucrătorilor inaplicabile, în timp ce Comisia nu oferă decât o reorganizare a fondurilor UE existente pentru a-i linişti pe fermieri în faţa şocurilor aşteptate”, se menţionează într-un comunicat semnat de Niculae Ştefan, preşedintele organizaţiei.

Potrivit sursei citate, fără măsuri de salvgardare solide pentru lucrători, acordul riscă să devină “încă o sursă de dumping social, inegalitate şi concurenţă neloială”.

Reprezentanţii federaţiei susţin că acest acord are unele deficienţe, precum lipsa aplicabilităţii standardelor de muncă.

„Acordul nu reuşeşte să aducă îmbunătăţiri semnificative în aplicarea standardelor fundamentale de muncă. În stadiul actual, acesta nu contribuie la creşterea standardelor de muncă în ţările Mercosur şi nici nu previne dumpingul social care afectează Uniunea Europeană. Respectarea Convenţiilor OIM rămâne slabă în ţările Mercosur, iar acordul nu dispune de mecanisme credibile şi obligatorii pentru a asigura respectarea drepturilor lucrătorilor. Capitolul privind comerţul şi dezvoltarea durabilă trebuie consolidat semnificativ şi trebuie să fie aplicabil.”, se precizează organizaţia.

În comunicat se mai face referire la garanţii inadecvate pentru sectorul agricol.

“Garanţiile suplimentare propuse pentru agricultură sunt insuficiente şi nu vor atenua eficient impactul economic al acordului asupra lanţului valoric alimentar. Agricultura este un sector extrem de sensibil, puternic expus şocurilor externe, însă această realitate nu este reflectată în mod adecvat în acord. Federaţia “AGRO-STAR 2022″ nu poate accepta ca agricultura şi industria alimentară să continue să fie tratată ca o monedă de schimb pentru a facilita liberalizarea comerţului în alte sectoare”, susţin reprezentanţii federaţiei.

Printre alte deficienţe se numără lipsa unei evaluări adecvate a impactului socio-economic şi a unor măsuri de însoţire.

“Ca şi în cazul altor acorduri comerciale, Comisia Europeană a mers mai departe fără evaluări adecvate şi detaliate ale impactului socio-economic şi fără măsuri de anticipare a schimbărilor. Federaţia “AGRO-STAR 2022″ solicită urgent sprijin concret şi măsuri de însoţire pentru lucrătorii ale căror locuri de muncă ar putea fi afectate. Instrumentele UE existente, cum ar fi Fondul european de ajustare la globalizare şi Fondul social european Plus (FSE+), trebuie consolidate şi mobilizate în continuare pentru a proteja lucrătorii şi comunităţile afectate”, se mai arată în comunicat.

În acest context, federaţia solicită instituţiilor europene să nu continue cu un acord care ar putea avea consecinţe negative asupra agriculturii şi industriei alimentare. “Semnarea acordului nu ar trebui să aibă loc până când nu este garantată protecţia locurilor de muncă şi nu este consolidată semnificativ respectarea drepturilor lucrătorilor şi a angajamentelor în domeniul muncii”, se mai arată în document.