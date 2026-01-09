După mai bine de un sfert de secol de negocieri intense, Uniunea Europeană și țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) au ajuns la un consens privind acordul de liber schimb. Dincolo de controversele din sectorul agricol, finalizarea acestui pact reprezintă o mișcare strategică de calibru pentru poziționarea Europei pe scena globală.

Într-o analiză transmisă pentru G4Media, Agathe Demarais, cercetător senior (Senior Policy Fellow) la Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), subliniază că acest acord este unul dintre cele mai bune răspunsuri pe care Europa le poate da în fața tarifelor americane, a protecționismului în creștere și a tensiunilor comerciale cu China.

