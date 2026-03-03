Judeţul Harghita şi regiunile Banat şi Dobrogea au oficializat semnarea unui acord de parteneriat privind cooperarea între Regiunile Gastronomice Europene, consolidând colaborarea interregională şi reprezentarea României prin gastronomie, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Harghita şi elaborat de semnatarele documentului, acordul reuneşte Harghita – Regiune Gastronomică Europeană în anul 2027, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita), Banat – care candidează pentru titlul de Regiune Gastronomică Europeană în 2028, prin Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în judeţul Timiş (Visit Timiş), şi Dobrogea – candidat la titlul de Regiune Gastronomică a Europei în anul 2029, prin Uniunea Naţională a Patronatului Român – Regiunea Sud-Est.

Parteneriatul se desfăşoară în cadrul reţelei coordonate de IGCAT – International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism, organizaţia care acordă titlul de Regiune Gastronomică Europeană şi promovează dezvoltarea regională prin patrimoniu alimentar, sustenabilitate şi cooperare internaţională. Semnarea acordului marchează un nou pas într-o colaborare deja activă şi consolidează o abordare comună de reprezentare a României la nivel european.

„În ultimii ani, cele trei regiuni au colaborat constant prin schimburi de bune practici, consultări strategice şi sprijin reciproc în procesul de dezvoltare şi implementare a programelor aferente titlului”, se arată în comunicatul de presă. Totodată, se mai precizează că, prin acest acord, colaborarea capătă un cadru formal şi direcţii clare de acţiune, care includ schimburi de experienţă şi expertiză între regiuni, sprijin reciproc în pregătirea şi valorificarea titlului, participări şi reprezentări comune la nivel naţional şi internaţional, iniţiative coordonate de promovare şi consolidarea unei voci comune a României în reţeaua Regiunilor Gastronomice Europene.

Parteneriatul permite şi dezvoltarea de proiecte interregionale, rute gastronomice, iniţiative dedicate producătorilor locali şi tinerilor bucătari, precum şi atragerea de finanţări pentru proiecte cu impact european.

În comunicatul CJ Harghita se mai menţionează că Harghita, Banat şi Dobrogea reprezintă identităţi culturale distincte, tradiţii culinare diverse şi comunităţi cu specific propriu, însă împreună ele contribuie la conturarea unei imagini coerente şi credibile a României în cadrul reţelei IGCAT. „Prin această alianţă, cele trei regiuni transmit un mesaj clar: dezvoltarea prin gastronomie nu este un demers izolat, ci o strategie naţională bazată pe cooperare, complementaritate şi viziune pe termen lung.

Parteneriatul se bazează pe principii de egalitate, transparenţă şi respect reciproc şi urmăreşte valorificarea gastronomiei ca instrument de dezvoltare culturală, economică şi turistică”. Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Bíró Barna – Botond, care conduce şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, consideră că acest acord deschide noi oportunităţi de colaborare şi consolidează imaginea României la nivel european.

„În 2027, judeţul Harghita va pune în valoare, prin oameni, locuri şi comunităţi, gastronomia locală ca parte a patrimoniului cultural viu, asumându-şi rolul de exemplu de bune practici pentru regiunile candidate. Totodată, pentru a genera un plus de valoare, a fost parafat acordul dintre cele trei regiuni, Harghita, Banat şi Dobrogea, prin care se deschid noi oportunităţi de cooperare în domeniul cultural, turistic şi gastronomic şi se consolidează imaginea României la nivel european”, a declarat Bíró Barna – Botond.

IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) este organizaţia internaţională care coordonează platforma European Region of Gastronomy, susţinând regiunile în promovarea patrimoniului alimentar, a sustenabilităţii, educaţiei şi dezvoltării teritoriale prin cooperare europeană”. Prin acest parteneriat, Dobrogea, Harghita şi Banat contribuie activ la consolidarea poziţiei României în cadrul reţelei IGCAT şi la transformarea gastronomiei într-un vector strategic de vizibilitate şi dezvoltare pe termen lung”.P