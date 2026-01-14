ABC în bucătărie

În multe rețete îți apare la ingrediente „supă de legume”, pe care evident că o poți înlocui cu apă, dar nu va da aceeași aromă și gust mâncării. Și cum prepararea unei astfel de supe de bază (stock) este extrem de simplă, ar fi bine să facem o oală generoasă și să conservăm pentru mai mult timp. E simplu și de făcut și de conservat.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ingrediente

2 morcovi

2 roșii coapte (sau bulion)

2 căței de usturoi

1 ceapă

1 fir de praz

Pătrunjel proaspăt

1 frunză de dafin

5 ciuperci

Ulei de măsline extravirgin

Sare (după gust)

Preparare supă de legume

Orice pasionat de bucătărie care se respectă știe că baza multor preparate stă în supa pe care o folosește. Nu va fi niciodată la fel să prepari un orez sau o tocană cu apă, față de o supă cu adevărată, de casă. Iar cuburile sau prafurile de concentrat de supă nu se vor ridica niciodată la același nivel.

Supa de legume concentrată tradițională, pe care o prepară profesioniștii, necesită mai mult timp și este mai laborioasă. Dar și această supă rapidă și super ușor de preparat este delicioasă. Fără a o fierbe ore interminabile, putem avea o supă plină de aromă într-un timp minim.

Curățăm ciupercile pentru a îndepărta eventualele resturi de pământ pe care le-ar putea avea.

Curățăm usturoiul și îl tăiem în jumătate. Curățăm ceapa și o tăiem în sferturi. Curățăm morcovul și îl tăiem în bucăți mari. Spălăm bine prazul și îl tăiem în 4 bucăți. Spălăm roșiile și le tăiem tot în 4.

Într-o oală, încălzim un strop de ulei de măsline extravirgin. Adăugăm ceapa, prazul și usturoiul tăiat. Călim legumele timp de 5 minute, la foc mediu-mare, amestecând continuu. Adăugăm ciupercile, morcovii și frunza de dafin. Continuăm călirea încă 5 minute, amestecând din când în când. La final, încorporăm roșiile tăiate sferturi, pătrunjelul și sarea.

Acoperim legumele cu apă, aproximativ 1,5 litri. Punem capacul pe oală și calculăm aproximativ 35-40 de minute de fierbere din momentul în care începe să clocotească. Odată ce legumele sunt fierte, strecurăm supa și o avem gata de utilizat în preparatul dorit.

O putem păstra pentru viitoare rețete dacă o punem în borcane de sticlă și o congelăm sau o vidăm.

Trucuri pentru o supă de legume perfectă

Nu trebuie să sărăm supa prea mult. Astfel, o vom putea folosi în orice alt preparat și vom potrivi sarea ulterior, în funcție de ingredientele folosite în fiecare caz.

Deși am putea folosi și o oală sub presiune, cu o fierbere normală de 35-40 de minute putem obține o aromă foarte intensă.

Legumele trebuie bine călite. Nu vrem să le înmuiem, ci să le ardem puțin pentru a scoate tot ce e mai bun din ele. De aceea le gătim cu puțin ulei, la temperatură medie/mare. Trebuie să avem grijă să nu ardem, deci va trebui să le supraveghem și să amestecăm aproape continuu.

Depozitarea și conservarea

Această supă, odată strecurată, poate fi păstrată la frigider timp de 3 sau 4 zile. O putem congela sau chiar vida în pungi ori borcane de sticlă pentru a o avea la dispoziție în cămară.