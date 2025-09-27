ABC în bucătărie | Cum să frăgezești carnea prea tare. Trucuri și sfaturi care nu dau niciodată greș

Ni s-a întâmplat tuturor, măcar o dată: am cumpărat o bucată frumoasă de carne, am gătit-o, iar când am pus-o în farfurie… părea o talpă de pantofi. Iată câteva trucuri simple pentru frăgezirea cărnii, care nu dau greș niciodată. Dacă le respecți, astfel de accidente vor fi de domeniul trecutului, iar carnea servită va fi fragedă și suculentă.

De ce se întărește carnea?

Înainte să trecem la soluții, e util să înțelegem de ce unele tipuri de carne sunt mai tari decât altele. Totul ține de mușchiul animalului și de colagenul conținut. Cu cât zona respectivă a corpului este mai folosită în viața de zi cu zi a animalului (cum ar fi picioarele sau gâtul), cu atât carnea este mai tare. Dar atenție: aceste bucăți sunt de obicei și cele mai gustoase dacă știm să le gătim cum trebuie.

Un alt factor este calitatea sau prospețimea cărnii, iar un alt motiv este că uneori pur și simplu o gătim greșit. Partea bună este că toate aceste inconveniente se pot corecta.

Trucuri care nu dau greș pentru a frăgezi carnea