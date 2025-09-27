ABC în bucătărie | Cum să frăgezești carnea prea tare. Trucuri și sfaturi care nu dau niciodată greș

Ni s-a întâmplat tuturor, măcar o dată: am cumpărat o bucată frumoasă de carne, am gătit-o, iar când am pus-o în farfurie… părea o talpă de pantofi. Iată câteva trucuri simple pentru frăgezirea cărnii, care nu dau greș niciodată. Dacă le respecți, astfel de accidente vor fi de domeniul trecutului, iar carnea servită va fi fragedă și suculentă.
De ce se întărește carnea?
Înainte să trecem la soluții, e util să înțelegem de ce unele tipuri de carne sunt mai tari decât altele. Totul ține de mușchiul animalului și de colagenul conținut. Cu cât zona respectivă a corpului este mai folosită în viața de zi cu zi a animalului (cum ar fi picioarele sau gâtul), cu atât carnea este mai tare. Dar atenție: aceste bucăți sunt de obicei și cele mai gustoase dacă știm să le gătim cum trebuie.
Un alt factor este calitatea sau prospețimea cărnii, iar un alt motiv este că uneori pur și simplu o gătim greșit. Partea bună este că toate aceste inconveniente se pot corecta.
Trucuri care nu dau greș pentru a frăgezi carnea
Utilizează ciocanul de bucătărie: Pentru un mușchi sau o friptură subțire, ciocanul de carne este aliatul perfect. Câteva lovituri ușoare vor rupe fibrele. Dacă nu ai ciocan, poți folosi un sucitor sau chiar o sticlă.
Marinează carnea: Marinarea cărnii nu doar îi dă aromă, ci o și frăgezește. Ingrediente acide precum oțetul, zeama de lămâie, iaurtul sau vinul descompun proteinele, lăsând carnea mai moale. Amestecă un ingredient acid cu ulei și condimente, lasă carnea la marinat cel puțin 2 ore (ideal, peste noapte).
Presară bicarbonat de sodiu, trucul bunicii: Presară bicarbonat pe carne și las-o la odihnit 20–30 de minute. Apoi clătește bine pentru a elimina excesul. Bicarbonatul alcalinizează carnea și o face mai fragedă.
Gătețte lent, la foc mic și o perioadă îndelungată (slow cook): Tocănițele, fripturile la cuptor la temperatură joasă sau mâncărurile la foc mic transformă colagenul în gelatină. Rezultatul? Carne devine foarte fragedă și suculentă. Secretul aici este răbdarea.
Folpsește sare – aliatul neașteptat: Freacă bine carnea cu sare grunjoasă și las-o 30–60 de minute înainte de gătire. Apoi clătește-o. Sarea descompune fibrele și ajută la frăgezire.
Felul în care realizezi tăierea cărnii contează: Feliază întotdeauna carnea contra fibrei (perpendicular pe liniile vizibile ale mușchiului). Astfel, fibrele lungi se scurtează și carnea devine mai ușor de mestecat.
Ajută-te de enzimele naturale din fructe: Ananasul, kiwi sau papaya conțin enzime care descompun proteinele. Pasează puțin fruct, întinde peste carne și lasă 30 de minute. Atenție să nu depășești timpul, altfel carnea se poate descompune.
Marinează cu bere sau vin, o frăgezire cu stil: Aceste băuturi nu sunt doar pentru a le bea, ci și pentru gătit. Conțin acizi și enzime care frăgezesc carnea, adăugând și un gust minunat.
Utilizează folia de aluminiu: La cuptor sau pe grătar, învelirea în folie ajută la păstrarea umidității și previne uscarea, mai ales la bucăți groase. Dacă nu vrei să pui aluminiu pe mâncare, poți înlocui cu foaie de copt.