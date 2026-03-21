Te-ai uitat la bucătari și ți se pare prea complicat să pui oul la poșat în apă care fierbe? Nu e chiar o mare întreprindere, dar necesită puțină atenție și îndemânare. Trebuie făcut un vârtej de apă în oală înainte de a pune oul, trebuie să nu uiți de oțet, să scoți oul poșat cu grijă etc.

Alternativa pentru începători – oul poșat rapid

Punem apa la fiert și așteptăm până clocotește.

Luăm un polonic mai mare. Îl ungem bine cu ulei pe interior.

Spargem oul în polonic.

Poziționăm polonicul în apă, astfel încât oul să fie sub nivelul apei care fierbe, dar apa să nu intre în polonic.

Fierbem 3-5 minute până se întărește albușul, dar gălbenușul rămâne moale.

Punem cu grijă oul pe farfurie.

Gata! Mai simplu de atât nu se poate.