FOTO | ABC în bucătărie | Cum faci cel mai simplu desert – crumble cu fructe/ Rețeta de crumble cu pere, piersici și mure (sau orice fructe ai prin casă și sunt pe cale să se strice)

Crumble-ul, un desert popular și extrem de ușor de preparat, își are originile în Marea Britanie. A apărut probabil în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când raționalizarea alimentelor a impus rețete mai simple și economice.

În locul foilor de tartă complicate care înghițeau mult unt, gospodinele britanice au găsit o altă soluție: fructele erau puse la bază, iar deasupra – un strat simplu și rapid de multe ori cu înlocuitori ai ingredientelor de tartă sau cu cantități reduse.

Deși există menționări încă din 1917 în Canada (în Canadian Farmer’s Magazine) despre o versiune similară , crumble-ul britanic a devenit o tradiție națională britanică, apreciat pentru simplitate și gust.

Ulterior, desertul s-a răspândit în Commonwealth și în restul lumii, fiind servit de obicei cu vanilie, cremă sau înghețată.

Astăzi îl preparîm cu unt, pentru că restricțiile din fericire au dispărut, iar eu am folosit făină de espelta.

Ingrediente pentru crumble

Pentru stratul de fructe

Pere coapte, tăiate în cuburi

Piersici coapte, feliate

Mure proaspete sau congelate

1 lingură făină (pentru a absorbi sucul fructelor, eu am uitat să pun, așa că a ieșit puțin mai zemoasă)

Un praf de scorțișoară (opțional).

Pentru crumble

150 de gr de făină

120 de gr zahăr (poate fi alb sau brun și puteți pune și mai puțin)

75 de gr de unt rece, tăiat cubulețe

Opțional: 30 g fulgi de ovăz sau de migdale (pentru textură crocantă suplimentară, eu n-am pus și a ieșit crocant).

Cantitățile se adaptează pentru tava în care faceți și care trebuie unssă cu puțin unt, eventual tapetată cu făină.

Preparare

Preîncălzește cuptorul la 180 °C, căldură sus-jos, fără ventilație.

Așează fructele într-un vas (transparent, de preferință sau de ceramică), pe care l-ai uns cu unt. Înainte însă tăvălește-le prin făină și scorțișoara, eventual și puțin zahăr dacă le vrei mai dulci. Fă un strat uniform, fără a suprapune fructele.

Într-un bol separat, pregătește crumble-ul: amestecă făina, zahărul și untul. Frământă cu degetele până obții un amestec făinos, cu granule. Adaugă ovăzul sau fulgii de migdale, dacă vrei mai multă textură.

Presară uniform crumble-ul peste fructe, acoperind complet.

Coace aproximativ 30–35 de minute sau până când devine auriu și fructele sunt coapte.

Servește fierbinte, alături de înghețată de vanilie, frișcă sau chiar un sos de caramel.

De ce merită să testezi acest desert

Are o textură echilibrată: suculența fructelor coapte contrastează minunat cu crumble-ul crocant.

Reprezintă o combinație de arome perfectă: în rețeta de mai sus, perele delicate, piersicile dulci și murele ușor acrișoare sunt o combinație de gusturi minunată. Dar poți folosi orice frut ai în casă și începe să se ofilească.

Este ușor de prepararat: necesită puțin timp, puține ingrediente și nicio tehnică complicată — adică tot ce ne dorim când vrem ceva bun, repede.

E și foarte versatil: poate fi adaptat cu orice fructe de sezon, în combinații creative cu mirodenii.