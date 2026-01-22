Festivalul Baconului de la Kačarevo, cunoscut sub numele de „Slaninijada”, revine pe 21 februarie 2026 și deschide oficial sezonul festivalurilor din Banatul istoric. Considerat unul dintre cele mai savuroase evenimente gastronomice din regiune, festivalul atrage anual mii de vizitatori din Serbia, România și alte țări europene.

Slaninijada este un festival gastronomic dedicat baconului (slăninii) și preparatelor tradiționale din carne de porc. Evenimentul are loc în localitatea Kačarevo, Serbia, și pune în valoare tradițiile culinare bănățene și sârbești, într-o atmosferă autentică de târg popular.

Vizitatorii sunt întâmpinați cu:

slănină (șonc) în cantități impresionante, expusă la standuri;

purcei întregi la rotisor, gătiți lent, la foc mic;

cârnați, caltaboși, tobă și alte preparate tradiționale din carne de porc;

delicatese artizanale precum bomboane de casă, ciocolată, prăjituri și produse de

patiserie;

mezeluri tradiționale realizate după rețete locale.

Punctul culminant al festivalului este concursul de preparare a slăninii, unde producători

locali și internaționali concurează pentru titlul de cel mai gustos șonc. În competiție participă

în fiecare an și producători români din Banat, contribuind la caracterul transfrontalier al

evenimentului.

Printre preparatele locale care nu trebuie ratate se numără: „Švargla”, o specialitate sârbească asemănătoare tobei și „Kavurm”, o tochitură tradițională din bucăți de carne de porc prăjite, apreciată pentru gustul intens.

Festivalul Baconului de la Kačarevo este mai mult decât un eveniment culinar. Este o

celebrare a tradițiilor gastronomice din Banatul istoric, un prilej de întâlnire între culturi și un

eveniment ideal pentru turiștii care doresc să descopere bucătăria autentică balcanică.