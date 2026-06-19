În timp ce Casa Albă gestionează dosare geopolitice majore, pe coridoarele sale se dă o altă bătălie. O nouă modă alimentară face ravagii printre oficialii din administrația Trump. Vicepreședintele JD Vance, secretarul sănătății Robert F. Kennedy Jr. și cel al comerțului, Howard Lutnick, au adoptat o dietă strictă bazată pe varză murată, kimchi și alte alimente fermentate, explică Mediafax.

Măsura, deși menită să le optimizeze starea de sănătate, a creat deja unele tensiuni interne din cauza „mirosurilor sulfuroase” specifice care au invadat birourile oficiale, conform unei analize publicate de Wall Street Journal.

Cine este doctorul din spatele dietei de 18.000 de dolari?

Trendul a fost popularizat de doctorul Sean O’Mara, un medic extrem de căutat ai cărui clienți din sferele înalte plătesc sume exorbitante: o singură consultație costă 18.000 de dolari, în timp ce planurile de optimizare fizică pornesc de la 8.000 de dolari.

Regimul recomandat de acesta se bazează pe o combinație specifică:

Alimente fermentate: Varză murată și kimchi la discreție.

Proteine de calitate: Friptură de vită hrănită exclusiv cu iarbă.

Restricții dure: Interzicerea totală a alcoolului și a alimentelor bogate în zahăr.

- articolul continuă mai jos -

Scopul principal al acestei diete este reducerea drastică a grăsimii viscerale (cea mai periculoasă formă de grăsime, care înconjoară organele) și îmbunătățirea microbiomului intestinal.

Meniul zilnic al liderilor americani. Varza murată a lui Kennedy Jr. și gustările lui Vance

Fiecare membru al cabinetului a adaptat noul stil de viață în moduri diferite:

Robert F. Kennedy Jr.: A fost pionierul acestei mișcării, adoptând dieta în urmă cu un an. Soția sa, actrița Cheryl Hines, a dezvăluit că acesta se trezește dimineața devreme pentru a-și găti friptură cu varză murată. Kennedy susține că a slăbit deja 9 kilograme datorită iaurtului, kimchi-ului și verzei murate, deși unii nutriționiști privesc sceptici aceste afirmații.

JD Vance: Vicepreședintele SUA a început regimul în timpul Postului Mare și nu s-a mai oprit. La prânz consumă ouă cu varză murată și fructe de pădure, iar la cină preferă carne de miel sau vită cu murături. Chiar și la bordul aeronavei oficiale Air Force Two, gustările sale constau în carne uscată ( beef jerky ) sau hamburgeri fără chiflă, garnisiți cu legume fermentate.

Howard Lutnick: Secretarul pentru comerț a dus pasiunea la următorul nivel și a început să își prepare singur propriile legume fermentate, acasă.

Donald Trump rămâne un adept al dietei tradiționale americane: pizza, cartofi prăjiți și Diet Coke

În ciuda presiunii colective din anturajul său, președintele Donald Trump refuză cu încăpățânare să se alinieze noului trend. Recunoscut pentru apetitul său legat de fast-food, Trump „s-a opus ferm renunțării la alimentele nesănătoase”.

La finala NBA de la începutul acestei luni, președintele american a fost văzut consumând cu poftă pizza, cartofi prăjiți și nelipsita sa Diet Coke. Asta în ciuda faptului că inclusiv medicul oficial al Casei Albe i-a recomandat recent un program cu mai multă mișcare și o revizuire drastică a meniului zilnic.