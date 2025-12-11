Reprezentanții sectorului agroalimentar european sunt invitați să participe, pe 27 și 28 ianuarie 2026, la Zilele Informative dedicate promovării produselor agricole.

Acesta este un eveniment major, organizat la Bruxelles și transmis online, care va oferi informații esențiale despre finanțările disponibile și despre procesul de aplicare pentru programele din 2026.

Evenimentul este organizat de Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI) a Comisiei Europene, în colaborare cu Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA). Cele două instituții își propun să ofere participanților o imagine clară asupra strategiei UE privind promovarea produselor agricole, precum și asupra noilor apeluri de proiecte ce vor fi lansate în ianuarie 2026.

Două zile de sesiuni tematice dedicate companiilor din sectorul alimentar

În cadrul celor două zile, vor avea loc sesiuni tematice menite să ajute organizațiile, companiile și instituțiile din sectorul agroalimentar să înțeleagă cum pot accesa fonduri europene pentru campanii de promovare:

Politica de promovare: un instrument pentru competitivitatea și reziliența sectorului agroalimentar al UE, o prezentare a direcțiilor strategice și a rolului acestei politici în consolidarea prezenței produselor europene pe piețele interne și externe.

Inspiră-te: noi orizonturi pentru agroalimentarul UE – studii de caz și exemple de proiecte inovatoare care au contribuit la creșterea vizibilității produselor agricole europene.

Cereri de propuneri pentru promovarea agroalimentară 2026: tot ce trebuie să știți pentru a aplica – informații detaliate despre criteriile de eligibilitate, bugete disponibile, priorități tematice și pașii necesari pentru depunerea proiectelor.

Planificarea pentru succes – recomandări practice din partea evaluatorilor și a beneficiarilor actuali, menite să ajute potențialii aplicanți să crească șansele de aprobare a proiectelor.

O oportunitate cheie pentru sectorul agroalimentar

Zilele Informative reprezintă o platformă importantă pentru organizațiile europene interesate de promovarea produselor agricole pe piețele internaționale și pentru cei care doresc să afle cum pot utiliza fondurile europene pentru susținerea campaniilor de marketing și informare.

Participanții vor putea adresa întrebări experților și vor primi îndrumări practice direct de la cei implicați în evaluarea proiectelor și în implementarea programelor de promovare.

Programul evenimentului îl cputeți consulta aici.