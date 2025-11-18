25 dintre cele mai bune sandvișuri din lume: de la pan bagnat (Franța) la smørrebrød (Danemarca) și bánh mì (Vietnam) / Fiecare cultură are propriul ei mod de a pune „ceva bun între două felii de pâine”

Există puține preparate mai simple și totodată mai iubite în întreaga lume decât sandvișul. Fie că preferințele se îndreaptă spre un hamburger clasic, un katsu sando japonez sau celebrul chivito din Uruguay, fiecare cultură are propriul ei mod de a pune „ceva bun între două felii de pâine”.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Explorarea celor mai apreciate sandvișuri din lume seamănă, într-un fel, cu o călătorie globală prin tradiții, ingrediente și imaginație gastronomică. Iată o selecție a 25 dintre cele mai bune sandvișuri internaționale, conform CNN.

Bocadillo de jamón Ibérico, Spania

Un sandviș cu jambon banal nu se poate compara cu acest clasic spaniol: jamón Ibérico feliat subțire, provenit de la porci hrăniți cu ghinde, pus între felii de pâine crocantă și stropit cu ulei de măsline extravirgin. Se pot adăuga roșii proaspete sau brânză, dar vedeta rămâne jambonul.

Bánh mì, Vietnam

Un simbol al influenței franceze reinterpretate de vietnamezi, bánh mì este astăzi vândut pe aproape orice colț de stradă în Ho Chi Minh City. Varianta clasică include „chả lụa”, morcovi murați, ridiche murată, coriandru, maioneză și alte ingrediente. Există și versiuni cu tofu sau pui cu lemongrass. Gustul? Crocant, proaspăt, sărat, irezistibil.

Torta ahogada, Mexic

Sandvișul „înecat” din Guadalajara este umplut cu carne de porc tocată, pusă într-o pâine cu influențe franceze, apoi scufundat într-un sos roșu picant, tradiție născută, se spune, după ce un sandviș a căzut accidental în sos.

Tramezzino, Italia

Născut în Torino, perfecționat în Veneția, tramezzino este un triunghi moale de pâine albă umplut generos cu ingrediente variate: ton și măsline, ouă fierte moi, legume sau chiar prosciutto crocant cu trufe. Barurile venețiene le servesc la prânz, adesea alături de un pahar de vin local.

Shawarma, Orientul Mijlociu

Numele vine de la cuvântul arab pentru „rotire”, referindu-se la modul în care carnea se gătește pe rotisor vertical. Shawarma s-a transformat în gyro în Grecia și döner kebab în Germania. De obicei conține carne condimentată (pui, miel, vită) tăiată de pe rotisor, pusă într-o lipie moale și completată cu roșii, ceapă, pătrunjel, tahini și sos iute.

Pambazo, Mexic

Unul dintre cele mai populare antojitos din Veracruz și Puebla, pambazo este un sandviș masiv, cu pâinea înmuiată într-un sos guajillo picant. Conține cartofi, chorizo mexican, salată, brânză și smântână.

Muffaletta, New Orleans, SUA

Creat de imigranții italieni, acest sandviș gigantic folosește pâine siciliană rotundă, presărată cu semințe de susan. La interior: un mix generos de măsline tocate, salam Genoa, șuncă și brânzeturi precum provolone și Swiss.

Chivito, Uruguay

Numele înseamnă „capră mică”, dar în sandviș nu există deloc carne de capră. Preparatul este o combinație decadentă: steak subțire, șuncă, bacon, salată, maioneză, mozzarella topită, toate într-o chiflă tip burger, iar deasupra un ou prăjit.

Pan bagnat, Franța

Fratele sandviș al salatei Niçoise, pan bagnat este făcut cu pâine de țară și umplut cu legume crude, anșoa, măsline, ouă fierte, ton și ulei de măsline din abundență.

Smørrebrød, Danemarca

Un sandviș deschis iconic, construit pe pâine de secară și garnisit artistic cu hering, creveți mici, ouă fierte sau roast beef. Arată spectaculos, iar gustul este la fel de rafinat.

Spatlo (kota), Africa de Sud

Un sfert de pâine scobit, umplut cu cartofi prăjiți, brânză, bacon, polony, cârnați tip „Russian”, sos atchar din mango verde și uneori un ou prăjit.

Montreal smoked meat sandwich, Canada

Preparat cu brisket afumat, maturat până la două săptămâni în saramură cu coriandru, usturoi și piper, apoi tăiat manual și servit între felii de pâine de secară cu muștar galben.

Po’boy, New Orleans, SUA

Născut, se pare, în timpul grevei vatmanilor din 1929. Umplut cu stridii prăjite, creveți sau carne de vită, plus maioneză, salată, roșii și murături.

Fricassé, Tunisia

Un chifla prăjită, umplută cu ton, cartofi, ou fiert, măsline, lămâie conservată și harissa.

Sandviș cubanez, Cuba/SUA

Un sandviș considerat lux în Cuba, devenit apoi emblematic în Florida. Include șuncă fiartă, carne de porc prăjită, murături, muștar, brânză Swiss și unt, presate în pâine cubaneză. Varianta din Tampa include salam, cea din Miami — nu.

Cucumber sandwich, Regatul Unit

Un clasic al ceaiului de după-amiază: pâine albă fără coajă, unt, castraveți englezești foarte subțiri, piper fin și uneori mărar.

Chip butty, Regatul Unit

Probabil opusul eleganței britanice: pâine albă cu unt, plină cu cartofi prăjiți. Se mănâncă cu ketchup, maioneză sau oțet de malț.

Katsu sando, Japonia

Un șnițel de porc în crustă de panko, pus între felii de pâine japoneză shokupan. Poate fi și cu pui sau salată de ou (tamago).

Reuben, SUA

Disputa originii rămâne între Nebraska și New York. Sandvișul conține vită corned beef, varză murată, brânză Swiss și sos Russian sau Thousand Island.

Croque monsieur/madame, Franța

Un clasic francez: pâine albă cu șuncă și brânză (emmental sau gruyere), prăjită în unt și ou. Varianta madame are un ou prăjit deasupra.

Philly cheesesteak, SUA

Felii subțiri de ribeye, provolone topit și ceapă/ardei sotați, servite într-o chiflă hoagie.

Broodje haring, Olanda

Un sandviș pentru iubitorii de pește: baghetă cu hering crud sărat, ceapă tocată și uneori castraveți murați.

Falafel pita, Orientul Mijlociu

Chiftele crocante de năut cu ierburi, puse într-o lipie pufoasă cu salată, roșii, tahini și uneori hummus sau sos iute.

Choripán, Argentina

Cârnați la grătar cu muștar și chimichurri, serviți în pâine. Tradițional pentru gauchos, acum prezent peste tot în America de Sud.

Lobster roll, New England, SUA

Bucăți mari de homar fiert, amestecate cu lămâie, maioneză și ierburi, puse într-o chiflă tip hot dog. De neratat pe coasta din Maine până în Connecticut.