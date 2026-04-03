Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a pus în consultare publică Ghidul solicitantului destinat finanțării investițiilor în energie regenerabilă pentru autoconsum, adresate companiilor din agricultură și industria alimentară. Documentul pregătește lansarea unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare, potrivit Agerpres.

„Pregătim o nouă sesiune de depunere a solicitărilor de finanţare prin schema de energie pentru fermieri şi pentru procesatorii din industria agroalimentară, cu un buget total majorat la 200 de milioane de euro. Mai exact, vorbim de finanţarea cu fonduri 100% nerambursabile a investiţiilor în capacităţi de producere a energiei verzi pentru autoconsumul exploataţiilor agricole şi a unităţilor de procesare”, a declarat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR, citat într-un comunicat.

Sprijin major pentru energia verde în agricultură

Potrivit acestuia, în 2026 finanțarea va viza exclusiv proiectele de producere a energiei solare, pe fondul cererii ridicate pentru acest tip de investiții.

„Pentru sesiunea din acest an am stabilit ca sprijinul să meargă exclusiv către producerea energiei solare astfel încât să putem satisface cererea foarte mare pentru această componentă. În sesiunile derulate până în prezent am primit solicitări de finanţare care au cumulat peste 500 de milioane de euro, din care, în limita fondurilor disponibile şi în urma procedurii de selecţie am contractat peste 228 de milioane de euro pentru finanţarea a 1.100 de investiţii. Capacitatea de absorbţie a fermierilor români, dar mai ales nevoia de finanţare a acestora sunt foarte mari şi pentru a ne asigura o dezvoltare pe termen mediu şi lung a sectorului agroalimentar este vital să continuăm să finanţăm cu sume consistente investiţiile în agricultură”, a mai spus Chesnoiu.

- articolul continuă mai jos -

Bugetul alocat pentru această sesiune de depunere a proiectelor este de 200 de milioane de euro, împărțit în mod egal între investițiile cu capacități instalate de până la 1 MW și cele care depășesc acest prag.

Pentru anul 2026, ajutorul de stat va fi acordat integral nerambursabil pentru proiectele de producere a energiei solare, în limita a 650.000 euro/MW pentru capacități de până la 1 MW inclusiv și 550.000 euro/MW pentru capacități mai mari. Beneficiarii pot depune mai multe proiecte, dacă acestea vizează locații diferite, în limita unui plafon de 20 de milioane de euro per solicitant.

Cine sunt beneficiarii și ce proiecte se finanțează

Pot obține finanțare firmele din agricultură și industria alimentară, dar și organizațiile din domeniul îmbunătățirilor funciare, dacă sunt înregistrate legal. Banii merg către proiecte care produc energie electrică pentru consum propriu, din surse solare, cu sau fără baterii de stocare, indiferent de dimensiunea instalației. Finanțarea este acordată printr-o schemă de ajutor dedicată investițiilor în energie regenerabilă, pentru companiile din agricultură și industria alimentară care vor să-și producă singure energia.

Schema de sprijin este finanțată prin Fondul pentru Modernizare, administrat de Ministerul Energiei, iar implementarea este realizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin AFIR.