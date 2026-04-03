Plăți de peste 1,3 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 256 de milioane de euro, au fost efectuate către beneficiarii din agricultură și mediul rural în primele trei luni ale anului, prin mecanismele gestionate de Autoritatea de Management pentru Planul Strategic PAC 2023-2027 și implementate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), citat de Agerpres.

„Acest rezultat reflectă funcţionarea integrată a sistemului de gestionare a fondurilor europene, în care AM PS asigură cadrul strategic şi monitorizarea intervenţiilor, iar AFIR implementează operaţional proiectele de investiţii şi fluxurile de plată către beneficiari”, se arată în comunicatul MADR.

Fondurile alocate în primul trimestru au fost direcționate către dezvoltarea exploatațiilor agricole, extinderea capacităților de procesare, modernizarea infrastructurii rurale și susținerea proiectelor locale finanțate prin LEADER. O parte importantă a sumelor a fost destinată și compensării pierderilor de venit pentru fermierii implicați în angajamente de mediu și climă.

„Rezultatele din primul trimestru reflectă efortul susţinut al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru Planul Strategic PAC şi prin AFIR, pentru atragerea şi utilizarea eficientă a fondurilor europene. Ne-am concentrat pe accelerarea fluxurilor de plată şi pe sprijinirea beneficiarilor, astfel încât fiecare proiect finanţat să se transforme în investiţii concrete în agricultura şi economia rurală”, a declarat ministrul Florin Ionuţ Barbu.

Din totalul sumelor plătite, aproximativ 207 milioane de euro provin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), iar circa 36,4 milioane de euro din bugetul de stat.

La nivel sectorial, peste 150 de milioane de euro au fost alocate fermierilor care aplică practici de mediu și climă. Alte aproape 93 de milioane de euro au finanțat investiții în pomicultură, zootehnie, procesare agroalimentară, infrastructură rurală și sisteme de irigații.

Separat, prin instrumente complementare gestionate în coordonare cu MADR, au fost efectuate plăți de peste 12,7 milioane de euro din Fondul de Modernizare, pentru investiții în energie regenerabilă destinată autoconsumului în sectorul agricol și industria alimentară.

Ministerul Agriculturii subliniază că ritmul plăților reflectă o coordonare eficientă între structurile de management și cele de implementare, care permite respectarea procedurilor europene și accesul rapid la finanțare pentru beneficiari.