Un număr de 130 de producători și meșteșugari din Harghita, Covasna și Mureș participă, în acest weekend, la Târgul de Paști organizat în centrul municipiului Miercurea-Ciuc, potrivit Agerpres.

Evenimentul aduce în prim-plan tradițiile locale și oferă vizitatorilor produse alimentare, dar și obiecte realizate manual, precum ouă încondeiate, coșuri împletite, ceramică, decorațiuni de Paști, bijuterii sau articole vestimentare.

Meșteșugarii spun că vânzările sunt afectate de contextul economic, însă interesul pentru produse autentice se menține în perioada sărbătorilor pascale.

Printre participanți se numără Sántha Évi, din Sfântu Gheorghe, care expune pietre pictate cu motive tradiționale și moderne, inclusiv teme pascale și mesaje motivaționale în mai multe limbi. Deși a redus prețurile, aceasta spune că vânzările au scăzut, dar consideră că este firesc ca oamenii să acorde prioritate cheltuielilor esențiale.

Un alt expozant este Dodo Sandor, împletitor din răchită din localitatea Betești, care realizează coșuri de diferite dimensiuni, pentru uz casnic sau pentru perioada Paștelui. Acesta afirmă că scăderea vânzărilor se resimte încă de anul trecut. „De anul trecut simţim (criza – n. red.), la fiecare târg vedem că tot scad vânzările”, a spus Dodo Sandor.

La rândul său, Peter Istvan, cojocar din comuna Zetea, care practică acest meșteșug de zeci de ani, observă aceeași tendință: „Nu mai merge ca acum zece ani, oamenii nu mai au bani”.

Târgul este organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Dezvoltare Rurală a Consiliului Județean Harghita și va fi deschis și sâmbătă. În program sunt incluse și ateliere pentru copii și demonstrații de încondeiere a ouălor.