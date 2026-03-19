Alimentele mov își datorează culoarea unor pigmenți cu rol antioxidant, în special antocianinele. Aceste substanțe nu au doar un rol estetic, ci sunt asociate cu beneficii pentru imunitate, inflamație și sănătatea metabolică, conform Very Well Health.

Murele

Murele sunt bogate în antocianine, care pot susține sistemul imunitar, combate inflamația și reduce riscul de diabet și cancer. Sunt, de asemenea, o sursă bună de vitamina C și fibre, utile pentru digestie. Un soi mai puțin comun, murul evergreen, conține acid elagic, cu proprietăți antivirale și antibacteriene.

Prunele

Prunele conțin antocianine, considerate cei mai activi antioxidanți din compoziția lor. Pot contribui la reducerea inflamației și la prevenirea reacțiilor alergice.

Există indicii că ar putea avea efecte benefice asupra memoriei, sănătății osoase și riscului de boli cardiovasculare, însă dovezile sunt încă limitate. Sunt o sursă de vitamina C, dar conțin și vitaminele A și K, implicate în reglarea glicemiei.

Afinele

Afinele se numără printre cele mai bogate surse de antocianine. Acestea reprezintă peste jumătate din antioxidanții polifenolici din fructele coapte. Consumul de afine este asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare și diabet de tip 2, dar și cu susținerea funcției cognitive și a controlului greutății. În plus, contribuie la menținerea unei flore intestinale sănătoase și oferă fibre, vitamina C și vitamina K.

Smochinele

Smochinele sunt, din punct de vedere botanic, flori. Au un conținut ridicat de compuși fenolici, inclusiv antocianine, în unele cazuri comparabil cu cel al afinelor sau murelor. Conțin fibre și minerale esențiale precum potasiu, calciu, magneziu și fosfor.

Strugurii

Strugurii, în special cei mov și soiul Concord, au concentrații mai mari de antioxidanți decât cei verzi. Antocianinele se găsesc în principal în coajă.

Strugurii și produsele derivate conțin resveratrol, studiat pentru posibile efecte asupra bolilor cardiovasculare și neurologice, însă rezultatele nu sunt concludente. Există și cercetări privind potențialul său anticancerigen.

Cireșele

Cireșele sunt surse bune de vitamina C și alți antioxidanți. Variantele dulci conțin mai multe antocianine decât cele acre. Conțin triptofan, care contribuie la producerea serotoninei, și melatonină, asociată cu reglarea somnului.

Consumul în cantități mai mari a fost asociat, în unele studii, cu reducerea stresului oxidativ, inflamației, durerii musculare și tensiunii arteriale.

Vinetele

Vinetele conțin mai mulți antioxidanți, inclusiv nasunin, prezent în coajă, dar și luteină și zeaxantină, importante pentru sănătatea ochilor. Unele studii indică faptul că extractele din coajă pot avea efecte împotriva celulelor canceroase, fără a afecta celulele sănătoase. Sunt o sursă de fibre și minerale, iar conținutul de fibre solubile poate ajuta la reglarea colesterolului și glicemiei.

Varza roșie

Varza roșie are o capacitate antioxidantă de 6 până la 8 ori mai mare decât cea albă. Conține sulforafan, un compus asociat cu protecția cardiovasculară și efecte anticancer. Este bogată în fibre și vitaminele C și A, importante pentru vedere, piele și sistemul imunitar.

Sfecla roșie

Sfecla își datorează culoarea betacianinei, un pigment cu proprietăți antioxidante. Conține nitrați, pe care organismul îi transformă în oxid nitric, contribuind la dilatarea vaselor de sânge și scăderea tensiunii arteriale. Poate reduce și durerile musculare și susține performanța fizică. Este bogată în fibre, acid folic, vitamina C și minerale.

Ceapa roșie

Ceapa roșie conține antocianine și quercetină, un antioxidant care poate reduce reacțiile alergice prin scăderea eliberării de histamină. Este o sursă bună de potasiu, benefic pentru inimă și mușchi, dar și de vitaminele C, B6 și folat, implicate în metabolism și funcția nervoasă.

Conopida mov

Conopida mov este bogată în vitamina C și antocianine. Conține carotenoizi, care pot avea efecte anticancer și pot reduce riscul de boli cardiovasculare. Include și compuși precum indol-3-carbinol și glucosinolați, studiați pentru potențialul lor în prevenirea dezvoltării tumorilor, deși dovezile la oameni sunt încă limitate.

Cartofii dulci mov

Cartofii dulci mov sunt o sursă de beta-caroten, pe care organismul îl transformă în vitamina A, esențială pentru vedere, imunitate și sănătatea pielii. Conțin antocianine similare celor din afine, care pot contribui la protecția împotriva efectelor metalelor grele precum arsenicul, cadmiul sau mercurul.