Platforma EconomieRurala.ro lansează ediția a III-a a campaniei „Gesturile mici produc schimbări mari”, cu un mesaj clar pentru perioada sărbătorilor de iarnă: „Mai puțin înseamnă mai mult”. Inițiativa vine într-un context în care, în preajma Crăciunului, cresc atât cantitatea de alimente cumpărate, cât și risipa, iar darurile ajung adesea uitate într-un sertar.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Reprezentanții EconomieRurala.ro propun, pentru Crăciunul din 2025, o listă de 10 cadouri locale care nu vor fi considerate inutile: produse curate, cu poveste, realizate responsabil, care susțin producătorii români și pot fi oferite sau puse pe masa de sărbători fără a se transforma în deșeuri. Mesajul campaniei este unul de cumpătare, simplitate și atenție la calitatea a ceea ce cumpărăm și dăruim.

„În prag de sărbători, cumpăratul devine compulsiv pentru mulți dintre noi. 2025 a fost anul responsabilizării, dar și un an al conștientizării. Sensul termenului economie este unul multiplu: nu doar ceea ce cumpărăm este important, ci și ceea ce facem cu ceea ce cumpărăm. Calitatea produselor achiziționate este și ea relevantă, mai ales când ne raportăm la alimente. Acestea pot fi un panaceu pentru starea noastră de bine sau o povară, dacă au în compoziție aditivi sau ingrediente nesănătoase. Ceea ce cumpărăm pentru masa de Crăciun sau pentru a oferi în dar ar trebui să bucure nu doar pe termen scurt, ci să fie o investiție în sănătatea noastră și a celor dragi. Toate părțile implicate trebuie să se bucure: cel care oferă, cel care primește darul, dar și producătorul local. Deși sărbătorile devin adesea un simbol al consumerismului, dorința noastră este aceea de a îndemna la simplitate”, a declarat Raluca Dumitrana, fondatoarea platformei EconomieRurala.ro.

10 recomandări de cadouri locale utile și cu poveste

Printre recomandările din acest an se numără Cooperativa Agricolă Biruința Olteniei, din comuna Dobrun, județul Olt, care produce făină integrală de grâu și secară, fără amelioratori, măcinată lent la moară cu pietre, din cereale cultivate local. Înființată în 2018, cooperativa lucrează exclusiv cu soiuri românești și pune accent pe valoarea nutrițională și pe gustul autentic al făinii.

Casa Ghizdeanu, afacere de familie din județul Buzău, cu o tradiție de 10 ani, propune mezeluri artizanale din carne de oaie, miel și porc, realizate după rețete moștenite din generație în generație. Producătorul face parte din comunitatea Slow Food Buzău și susține alimentele curate, realizate responsabil.

Din județul Cluj vine Aurul Albinelor, o afacere de familie din Gherla, specializată în miere și produse apicole 100% naturale, obținute printr-un model de apicultură sustenabilă, cu accent pe protejarea sănătății albinelor.

Lista include și Brânza de Horezu (Five Continent), cea mai premiată brânză maturată din România, realizată din lapte de oaie, în stilul Manchego, cu producție sezonieră și lapte colectat de la crescători locali din județele Sibiu, Vâlcea și Gorj.

Pentru iubitorii de vin, Crama 3 Conace, un proiect tânăr din Podgoria Dealu Mare, propune vinuri obținute din soiuri românești și internaționale, cultivate pe cele 65 de hectare de viță-de-vie proprii, cu accent pe viticultură modernă și calitate.

Din Sălaj vine atelierul artizanal 3 generații, cunoscut pentru gemuri, siropuri, zacuscă și murături realizate după rețete tradiționale, fără conservanți artificiali, în loturi mici, „ca pentru familie”.

Mama Lola este o poveste de patru generații din Negrași, județul Argeș, unde se gătesc preparate artizanale fără aditivi, de la zacuscă și varză călită, până la dulcețuri și adjika, toate realizate în loturi mici, cu respect pentru ingrediente.

Pe lista cadourilor utile se află și Răstăuțe maramureșene, un brand din Baia Mare care produce paste artizanale 100% naturale, inclusiv sortimente cu legume integrate în aluat, uscate natural și realizate, pe cât posibil, din materii prime locale.

Glyko, din județul Buzău, propune florentine artizanale lucrate manual, cu migdale caramelizate, ganache de ciocolată și piure de fructe, reinterpretând un desert european într-o variantă locală, premium.

Lista este completată de lucrarea în două volume „Sărut-mâna pentru masă”, semnată de Adriana Sohodoleanu și Cosmin Dragomir, publicată în 2025 la Editura Gastroart. Cartea documentează gastronomia tradițională românească, obiceiurile culinare și diferențele regionale, fiind atât un demers de recuperare a practicilor culinare, cât și un omagiu adus diversității gastronomice din România.

Prin această selecție, EconomieRurala.ro își propune să ofere alternative la consumerismul excesiv din perioada sărbătorilor și să încurajeze cadourile care au sens, utilitate și impact pozitiv asupra comunităților locale.