FOTO | Cetera și omul bun – poveștile micilor producători din Maramureș (Ep.4) / Răstăuţe în culorile grădinii şi-o poveste din copilărie devenită afacere de succes

Curtea întinsă a familiei Vălean din Baia Mare e de basm. Iarba deasă e tunsă la linie, iar merele din pomii ce o străjuiesc sunt de o perfecţiune ireală. Gazdele ne îndeamnă să le gustăm, iar eu mă gândesc că dacă aşa arăta şi mărul care a tentat-o pe Eva, nu e de mirare că a cedat ispitei.

E greu de crezut că cineva poate transforma o corvoadă din copilărie într-o afacere profitabilă, la maturitate. Dar povestea răstăuţelor maramureşene ale Ancăi Vălean ne spune că este posibil.

„În copilărie, făceam tăiţei împreună cu bunica, la ţară, în Satu Mare. De fiecare dată când se adunau mai multe ouă în gopodărie, ce făcea bunica? Făcea tăiţei, că ăia se uscă şi stau. Nu eram cel mai fericit copil atunci când trebuia să o ajut pe bunică-mea. Eram singura din cinci nepoţi care o ajuta la tăiţei, în loc să mă dau cu bicicleta”, îşi aminteşte Anca.

Dar, în momentul în care le-a venit pe lume primul copil, o fetiţă care are, acum, 11 ani, Anca şi soţul ei şi-au amintit de tăiţeii bunicii ei, mai ales că au început să citească etichetele produselor pe care le consumau.

„Când am văzut tabelul lui Mendeleev într-un produs super simplu, am zis că nu îi pot da copilului atâtea prostii. Şi-ntr-o zi, aveam multe ouă de curcă, iar mama a zis să facem tăiţei. I-am spus însă să mă lase să îi fac cum vreau eu. M-am dus în grădină şi mi-am luat sfeclă, spanac, ardei, mai ales că copilul nu voia să mănânce legume deloc. Dar pastele îi plăceau. Am făcut aluat roz, verde şi portocaliu. Şi acela a fost momentul în care copilul meu a fost atât de fericit că e roz aluatul, de prinţese, aşa că a mâncat.”

Anca s-a gândit că problema refuzului de a mânca legume o au şi alţi părinţi cu copiii lor. Aşa că le-a spus despre ideea ei cu legumele înglobate în aluatul de paste. Au început să cumpere şi prietenii, şi cunoştinţele, iar cererile s-au înmulţit atât de tare încât a decis cu soţul ei să se autorizeze, pentru că nu mai făceau faţă acasă cu comenzile.

Spre deosebire de alţi mici producători din zonă, care ne-au spus că cel mai greu le-a fost cu hârtiile, în cazul lor lucrurile au mers repede şi uşor.

„Ne-am dus la DSVSA, am luat un inspector de mână şi i-am spus: Noi asta vrem să facem, vă rugăm să veniţi să ne arataţi ce trebuie să facem să ne autorizaţi. Nu să ne plimbaţi pe la voi de o sută de ori. A venit, ne-a arătat. Am făcut exact ce ne-a spus. A doua zi am avut autorizaţia în mână. Deci se poate.”

Răstăuţele familiei Vălean sunt colorate doar natural. Cele negre sunt făcute cu cerneală de sepie, cele gri, cu susan negru, cele maronii, cu hribi, fiind printre cele mai apreciate. Cele verzi, cu leurdă, sunt iarăşi foarte solicitate, primăvara.

Făina din grâu dur o aduc din Italia, pentru că e bine uscată şi de calitate. Pastele sunt vândute în băcănii, online şi în reţeaua Via Profi.

„Macaroanele cu brânză le plac copiilor noştri cel mai mult, cu brânză, smântână şi jumări sau slănină prăjită. Sau cele cu sos de roşii cu busuioc”, ne povesteşte Anca în timp ce ne face o demosntraţie cu aluat de paste cu sfeclă. Ne arată cum au pornit, cu un aparat mic de tăiat paste. Acum zece ani.

„Reţeta clasică începe de la un ou şi 100 de grame de făină. Legumele se dau crude prin blender şi se amestecă în aluat. Făina trebuie să fie uscată bine. Pastele se usucă la temperatura camerei, nu artificial. Termenul de valabilitate este de un an.”

Multe familii cu copii le sunt clienţi, iar cei mici pot participa şi la atelierele de făcut paste pe care familia Vălean le organizează.

Dar cea mai importantă pentru ei este părerea clienţilor.

„Dacă sunt obiecţii, noi ţinem cont de ele şi încercăm să îmbunătăţim ce facem. Încurajăm clienţii să ne dea feedback şi să ne spună ce nu le-a plăcut. Aşa ne-am dezvoltat.”

Supa fierbinte cu răstăuţe de casă abureşte pe masa întinsă afară, în grădina din faţa casei. Liniştea din jur e întreruptă doar de clinchetul lingurilor duse la gură, semn că noi nu avem nicio obiecţie.

