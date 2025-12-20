După furtul răsunător de la Muzeul Luvru, un nou caz spectaculos zguduie Parisul. De data aceasta, Palatul Élysée a fost prădat. Un majordom responsabil de argintăria și vesela prezidențială, Thomas M., ajutat de un colecționar de porțelanuri antice și, în același timp, gardian la Muzeul Luvru, Ghislain M., au ajuns în fața instanței pentru un furt de proporții, relatează presa franceză.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit cotidianului Le Parisien, citat de ANSA, primul care a dezvăluit cazul, „teatrul jafului XXL” a fost chiar palatul prezidențial din rue du Faubourg Saint-Honoré, reședința președintelui Emmanuel Macron și a soției sale, Brigitte Macron.

Cei doi au fost reținuți în urmă cu câteva zile, alături de un al treilea complice, și au recunoscut faptele. Timp de doi ani, zeci de obiecte – peste o sută de cești, boluri și farfurii provenite de la prestigioasa Manufactură de Sèvres – au fost sustrase discret din serviciile prezidențiale. Este vorba despre vesela utilizată la dineurile de gală și la prânzurile oficiale ale președintelui Macron.

Majordomul cunoștea foarte bine aceste obiecte, fiind chiar persoana responsabilă, timp de peste cinci ani, cu organizarea și aranjarea meselor oficiale. Alături de el, în boxa acuzaților din Paris, se află Ghislain M., în vârstă de 30 de ani, și un al treilea bărbat, un anticar din Versailles. Toți sunt judecați pentru furt și tăinuire. Anchetatorii susțin că, după ce l-a contactat pe rețelele sociale, Ghislain M. l-ar fi convins pe angajatul de la Élysée să scoată porțelanurile din palat, cu ajutorul celui de-al treilea complice, specialist în obiecte de artă și antichități.

Majordomul este acuzat și că a falsificat inventarul obiectelor de la Palatul Élysée, pentru a ascunde disparițiile până când acestea au devenit prea evidente și au atras atenția serviciilor de securitate. Marți, jandarmii au efectuat rețineri simultane în departamentul Loiret și la Versailles. Percheziția efectuată într-un apartament din Versailles a dus la recuperarea unei mari părți din bunurile furate.

Avocatul lui Ghislain M. a susținut în instanță că acesta „a fost fără îndoială copleșit de pasiunea sa”, referindu-se la interesul clientului său pentru ceramica antică. Ironia situației este că tânărul pasionat de porțelanuri este și angajat ca supraveghetor de sală la Muzeul Luvru, instituție care a fost vizată, în urmă cu două luni, de un alt furt spectaculos, cel al bijuteriilor coroanei.

Deși cele două cazuri nu par să fie legate între ele, judecătorii au decis imediat suspendarea lui Ghislain M. din funcție. Potrivit Le Figaro, a doua zi după furtul de la Luvru, pe 19 octombrie, acesta ar fi avut chiar îndrăzneala de a o critica public pe președinta muzeului, Laurence de Cars: „La un moment dat, ar trebui să coborâți și din birouri, ați pierdut contactul cu spațiile expoziționale, nu trebuie să ne luați de imbecili!”. Declarația, făcută în cadrul unei adunări a angajaților, a fost întâmpinată cu aplauze de personalul muzeului.

Toți inculpații s-au angajat să returneze porțelanurile furate care se mai află în posesia lor.