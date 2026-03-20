Ieşenii au prilejul de a redescoperi tradiţiile pascale într-un cadru cultural deosebit şi de a crea propriile simboluri în cadrul atelierelor organizate sub genericul DICE (Distractiv – Interactiv – Creativ – Educativ), care se vor desfăşura în perioada 21 martie – 9 aprilie, la Palatul Culturii, transmite Agerpres.

Managerul Palatului Culturii – Complex Muzeal Naţional Moldova, Andrei Apreotesei, a declarat că în cadrul atelierelor DICE este propusă participanţilor o incursiune în universul tradiţiilor pascale cu ajutorul specialiştilor de la Secţia Mediere Culturală, Proiecte, Marketing şi a celor de la Muzeul Etnografic al Moldovei.

„Prin astfel de activităţi ne dorim să aducem publicul mai aproape de tradiţiile autentice şi să oferim experienţe educative, care îmbină creativitatea cu informaţii despre valoarea inestimabilă a patrimoniului.

Programul include o vizită ghidată în expoziţia ‘Sărbătoarea în comunitatea religioasă’, unde publicul poate descoperi povestea ouălor încondeiate, de la origini şi legende, până la simbolistica motivelor tradiţionale.

Experienţa continuă în Sala de Educaţie muzeală, unde participanţii vor picta pe suport de lemn, realizând propriul obiect decorativ inspirat din arta populară. Activitatea îmbină componenta educativă cu cea creativă, oferind o experienţă autentică şi interactivă”, a declarat Andrei Apreotesei.

Atelierele durează aproximativ 90 de minute şi se adresează participanţilor cu vârsta de peste 6 ani, în grupuri de minimum cinci şi maximum 24 de persoane. Preţul unui bilet este de 25 de lei de persoană, iar programările se pot face telefonic sau prin mesaj privat pe pagina Atelierele DICE.