Sala Cavalerilor din Muzeul Castelului Vianden (Marele Ducat al Luxemburgului) va găzdui, în perioada celebrării Paştelui, expoziţia „Arta Ouălor Încondeiate în România”, a anunţat miercuri Muzeul Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, transmite Agerpres.

Deschisă în perioada 29 martie – 15 aprilie, expoziţia de ouă încondeiate din colecţia Muzeului Satului va fi completată, începând din 12 aprilie, de o serie de ateliere de încondeiat ouă, coordonate de Elena Aneci, meşter popular care stăpâneşte tehnica încondeierii cu ceară din regiunea Bucovinei, transmisă în familie de la o generaţie la alta.

„Am avut multe astfel de expoziţii în străinătate, câte patru-cinci pe fiecare an. Anul trecut am găsit alte mijloace de comunicare, pentru că, după furtul ‘coifului’, ni s-a interzis să facem astfel de expoziţii cu patrimoniu. Anul acesta mergem cu ‘Arta Ouălor Încondeiate în România’, prima expoziţie din acest an peste hotare. Vom prezenta nu numai informaţii despre arta încondeierii ouălor, ci şi despre semnificaţia lor în cultura tradiţională românească. Sperăm, ca de fiecare dată, să atragem mulţi vizitatori”, a declarat managerul Muzeului Satului, Paula Popoiu.

Ea a precizat că la vernisaj va susţine o conferinţă despre arta ouălor încondeiate, meşterul popular Elena Aneci urmând să organizeze un prim atelier dedicat temei propuse.

Atelierele vor avea o durată de aproximativ o oră şi jumătate, reunind maximum 10 participanţi/atelier.

Programul este: luni, 13 aprilie – două ateliere, marţi, 14 aprilie – trei ateliere, miercuri, 15 aprilie – trei ateliere (10:00-12:00, 12:00-14:00, 14:00-16:00).

Vârsta minimă de participare este de 12 ani pentru a lucra independent, copiii mai mici trebuind să fie însoţiţi de un adult.

Puţine ritualuri contemporane poartă în ele profunzimea simbolurilor, apropierea de sacru şi legătura cu un ritm ancestral ca practica încondeierii ouălor de Paşte, o artă străveche, care continuă să supravieţuiască, sub diferite forme, în regiunea Europei Centrale. Meşteşugul popular al încondeierii este adus la perfecţiune artistică şi estetică şi este încă activ practicat în unele zone din România, fiind protejat şi promovat ca parte a patrimoniului naţional imaterial, precizează Muzeului Satului.

Organizată de Muzeul Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, Ambasada României în Marele Ducat al Luxemburgului şi Institutul Cultural Român din Bruxelles, expoziţia va fi deschisă zilnic în martie, între orele 10:00 şi 17:00, şi în aprilie, între orele 10:00 şi 18:00, tariful fiind constituit din taxa de intrare la castel.