Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat marţi – în discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveţia – acordul comercial UE-Mercosur drept un “progres istoric” şi a afirmat că Bruxelles-ul se află în faţa unui acord şi mai amplu cu India, pe care unii îl numesc “mama tuturor acordurilor comerciale”, transmite Agerpres.

“Sâmbătă, am fost la Asuncion pentru a semna acordul comercial UE-Mercosur. A fost un progres istoric după 25 de ani de negocieri”, a declarat Von der Leyen, potrivit EFE.

Preşedinta Comisiei Europene a subliniat că, prin acest acord, “Uniunea Europeană şi America Latină au creat cea mai mare zonă de liber schimb din lume”, constituind “o piaţă care reprezintă peste 20% din PIB-ul global, cuprinzând 31 de ţări şi peste 700 de milioane de consumatori şi aliniată la Acordul de la Paris”.

Creştin-democrata germană a încadrat acordul în eforturile UE de a se adapta şi de a obţine independenţa într-un context geopolitic din ce în ce mai tensionat, accelerând progresul în domenii precum inteligenţa artificială, integrarea energetică şi achiziţionarea de resurse.

Ea a afirmat că acordul cu Brazilia, Argentina, Paraguay şi Uruguay “transmite un mesaj lumii”, subliniind că UE alege “comerţul echitabil în locul tarifelor; cooperarea în locul izolării; şi sustenabilitatea în locul exploatării”.

“De aceea nu ne vom opri în America Latină”, a afirmat ea, amintind că “anul trecut am ajuns la noi acorduri cu Mexic, Indonezia şi Elveţia” şi că UE lucrează la “un nou acord de liber schimb cu Australia”, pe lângă progresele în negocierile cu “Filipine, Thailanda, Malaezia, Emiratele Arabe Unite şi alte ţări”.

În acest context, Von der Leyen s-a concentrat asupra Indiei şi a dat asigurări că, după Davos, va călători în această ţară, unde “mai sunt lucruri de făcut, dar suntem în pragul unui acord comercial istoric”.

“Unii îl numesc mama tuturor acordurilor: unul care ar crea o piaţă de 2 miliarde de oameni, ar reprezenta aproape un sfert din PIB-ul global şi, în mod crucial, ar oferi Europei un avantaj de prim venit, cu una dintre economiile cu cea mai rapidă creştere şi cele mai dinamice din lume”, a rezumat ea.

Von der Leyen a insistat asupra mentalităţii deschise a UE atunci când vine vorba “să facă afaceri” cu marile puteri economice, de la America Latină până la Indo-Pacific “şi mult mai departe”.

“Europa va alege întotdeauna lumea. Şi lumea este gata să aleagă Europa”, a concluzionat ea la influentul forum informal.