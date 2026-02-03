Instanța a decis anularea ordinului prin care a fost suspendat sistemul antigrindină, după ce exploatațiile viticole au arătat că măsura a provocat pierderi uriașe fermelor din regiune, conform Agenției Mediafax.

În anul 2024, Ministerul Agriculturii a decis suspendarea permanentă a acțiunilor sistemului antigrindină în mai multe zone, inclusiv în județul Prahova. Mecanismul este utilizat pentru diminuarea riscului de grindină și are rolul de a proteja culturile agricole împotriva fenomenelor meteo extreme. Ministrul Florin Barbu a explicat atunci că decizia a fost luată la solicitarea fermierilor din Prahova, Buzău și Vrancea, care au susținut că, în perioadele când sistemul antigrindină era activ, ploaia părea redusă, motiv pentru care au cerut oprirea acestuia.

Producătorii de vin, reuniți în Asociația Dealu Mare-Tohani, au atacat ordinul în instanță, care a admis acțiunea și a dispus anularea actului normativ. Reprezentanții viticultorilor susțin că actul normativ a fost declarat ilegal și că „a provocat daune incomensurabile comunităților și afacerilor din regiunea Dealu Mare și nu numai”. „În acest moment, ordinul a fost declarat ilegal de către instanțele judecătorești și a fost anulat”, au transmis reprezentanții Asociației, citați de Agrointeligența.

În cadrul procesului, poziția viticultorilor a fost susținută nu doar de specialiști din domeniul combaterii grindinei, ci și de cercetători. Potrivit asociației, „victoria în instanță a fost obținută și cu ajutorul cercetării. În opoziție cu acest ordin s-au plasat nu doar specialiștii Autorității de resort antigrindină, ci și cercetători ai Academiei de Științe Agricole și Silvice și ai Institutului pentru Protecția Plantelor”.

Reprezentanții sectorului viticol spun însă că hotărârea instanței vine prea târziu pentru o parte dintre fermele afectate: „Este prea târziu pentru gospodăriile și fermele care au fost lovite de grindină în 2025 și a căror dezdăunare probabil nu va fi făcută niciodată”. Aceștia dau ca exemplu chiar cazul uneia dintre entitățile care au susținut ordinul contestat: „Oltina, societatea lui Cosmin Olteanu, un apropiat al ministrului Barbu, a intrat între timp în reorganizare judiciară”.

Viticultorii spun că sistemul antigrindină funcționează în zonă de zeci de ani și că și-a dovedit eficiența. Potrivit Asociației Dealu Mare-Tohani, mecanismul este utilizat în diferite forme încă din anii ’60. Ulterior, „acesta a fost reorganizat în forma actuală, inițial ca structură-pilot în Prahova, pentru ca apoi, urmare a rezultatelor foarte bune pe care le-a avut, să se extindă la nivel național”.

„Nu cunoaștem motivul real pentru care ministrul Florin Barbu a ales să suspende sistemul antigrindină în Prahova, și doar în Prahova, în condițiile în care acesta este singurul sistem omologat din țară, fiind în plus certificat la nivelul Uniunii Europene și al României”, au transmis reprezentanții producătorilor prahoveni.

Pentru a evita pierderi economice semnificative, viticultorii solicită autorităților ca, pe viitor, „deciziile administrative cu impact major asupra agriculturii să fie fundamentate pe argumente științifice”.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.