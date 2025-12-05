Grupul genetic al virusului care a provocat focarul de pestă porcină africană din Cerdanyola del Vallès, în Spania, coincide cu cel folosit în infecțiile experimentale, motiv pentru care ministerul Agriculturii a inițiat o investigație, scrie ziarul La Vanguardia.

Potrivit cotidianul spaniol, investigația privind originea pestei porcine africane (PPA) în Spania a fost declanșată în urma unui raport al laboratorului de referință al UE în care se comunică rezultatele secvențierii genomului virusului PPA, compatibil cu o tulpină folosită în infecții experimentale.

Ministerul precizează că este vorba despre o investigație complementară celei începute pe 28 noiembrie, data la care a fost detectat focarul de PPA în Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Lucrările pentru stabilirea trasabilității virusului au fost încredințate unei instituții din cadrul Gărzii Civile. În paralel, guvernul Cataloniei a cerut și el poliției locale să desfășoare propria investigație, a explicat consilierul pentru Agricultură, Òscar Ordeig.

Virusul care circulă în Spania este diferit de cele care circulă actualmente în restul Europei

Raportul laboratorului de referință al UE care a elaborat raportul, numit Centrul de Cercetare în Sănătate Animală (CISA-INIA) din Valdeolmos (Madrid), precizează că virusul care circulă acum în zona Barcelonei este diferit de cele tulpinile care circulă actualmente în Europa.

Mai precis, toate virusurile care circulă în prezent în statele membre UE aparțin grupelor genetice 2–28 și nu noului grup genetic 29, din care face parte virusul responsabil de focarul din provincia Barcelona – foarte asemănător grupului genetic 1, care a circulat în Georgia în 2007.

În condiții naturale, virusurile suferă modificări ale genomului atunci când se propagă prin cicluri de infecție la animale. Descoperirea unui virus similar cu cel care a circulat în Georgia nu exclude, așadar, posibilitatea ca originea sa să fie într-o instalație de izolare biologică, susține Ministerul agriculturii spaniol.

Tulpina virusului „Georgia 2007” este un virus de referință folosit frecvent în infecții experimentale în instalații de biosecuritate, pentru studierea virusului sau pentru evaluarea eficacității vaccinurilor, aflate în prezent în fază de dezvoltare.

Un laborator aflat în vizorul polemicilor în ultimele zile respinge posibilitatea de a fi cauza contaminării

Din raport reiese că este posibil ca originea virusului să nu fie în animale sau produse de origine animală provenite din țările în care infecția este în prezent prezentă.

În contextul speculațiilor apărute pe rețelele sociale în ultimele zile, Joaquim Segalés, cercetător la IRTA-CReSA, un centru situat la mai puțin de un kilometru de focarul detectat în Cerdanyola, unde se lucrează de 18 ani cu animale infectate cu virusul PPA, a declarat miercuri, într-un interviu la Versió RAC1, că nu a existat „nicio încălcare a biosecurității” în cadrul centrului. Aceasta este și concluzia unui audit al măsurilor de siguranță din ultimele patru luni, realizată după apariția focarului de PPA.

„Nu există nicio dovadă că o încălcare a protocoalelor de siguranță ar explica scăparea virusului pestei porcine din centru”, a subliniat el.