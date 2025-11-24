Potrivit unui comunicat al Artmark, sunt vinuri care intră în licitaţie chiar şi la preţuri de 150 de euro, acestea regăsindu-se, în mod normal, doar în pivniţele marilor domenii, relateaza Agerpres.

Un astfel de vin, Château Mouton-d’Armailhacq, Pauillac, din 1924, provine din proprietatea care avea să intre, la scurt timp, în familia Rothschild. Anul 1924 marchează momentul în care domeniile Mouton au început îmbutelierea integrală la proprietate, o “revoluţie” în Bordeaux. Sticlele rămase sunt extrem de rare.

Un alt vin istoric, Bonnes-Mares, din 1937, vine dintr-unul dintre cele mai apreciate terroir-uri ale Burgundiei şi dintr-un vintage considerat de specialişti drept “printre cele mai bune ale regiunii” pentru acel an. Este un vin ‘născut’ înainte de al Doilea Război Mondial.

Între alte vinuri rare se regăsesc şi sticle de Petrus, Pomerol, atât din 1984, cât şi din 2019 (Magnum), care intră în licitaţie cu preţuri între 1.000 de euro şi 5.000 de euro, celebrul Petrus fiind vinul despre care se ştie că a fost servit şi la nunta Reginei Elisabeta a II-a, ceea ce i-a conferit prestigiul de “vin regal”.

Pe lângă rafinata gamă de vinuri de legendă, Licitaţia de Crăciun cu băuturi fine de la Artmark reuneşte şi alte colecţii spectaculoase: o selecţie impresionantă de whisky-uri, cognac-uri rare, precum spectaculosul Cognac Deau “La Vie en Or” (de la 4.000 de euro) – un coniac-bijuterie, păstrat în pivniţe subterane săpate în calcar şi pus într-un decantor placat manual cu aur pur de 24K, care se produce în serii extrem de limitate (doar câteva pe an) – şi şampanii deosebite, precum Champagne Salon, Blanc de Blancs Le Mesnil, din 2013, prezentată într-o cutie cu trei sticle de 0,75l, la preţul de pornire de 1.500 de euro.

Colecţia poate fi vizitată, cu acces liber, în Crama de la Palatul Cesianu-Racoviţă, cu acces liber, zilnic, în intervalul orar 10:00-20:00.