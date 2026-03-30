În 2025, numărul de turiști români în Bulgaria a atins un record istoric: 1 milion de conaționali au înnoptat în unitățile de cazare de la sud de Dunăre, asta însemnând peste 30% din numărul total de turiști înregistrat de țara vecină. Printre atracțiile turistice ca litoralul sau muntele, pe lângă prețurile în general mai mici decât în România se numără, cu siguranță, și gastronomia gustoasă – din care face parte și vinul.

Specialiștii din Asociația Profesioniștilor din Vinul Bulgariei vin în întâmpinarea iubitorilor de vin susținând, în fiecare an, un amplu concurs de vinuri care se materializează de fiecare dată cu așa-numitul DiVino Top 50, un ghid tipărit cu primele vinuri clasate în urma sesiunilor de evaluare desfășurate în mod constant. După lansarea ghidului fizic, acest top 50 este publicat și online, putând fi consultat oricând de către cei interesați.