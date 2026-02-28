Programul „Vin la Film” debutează, miercuri, 4 martie cu o primă ediție dedicată iubitorilor de cinema și vin. Evenimentul propune o seară care combină degustarea unei selecții de vinuri românești cu proiecția filmului „A Walk in the Clouds” (1995), într-un cadru potrivit pentru începutul primăverii.

Accesul publicului este programat de la ora 18:00, când începe degustarea a trei vinuri din colecția „Caii de la Letea”. De la ora 19:30 este programată proiecția filmului, o poveste romantică plasată într-o podgorie spectaculoasă, cu peisaje de vie și o intrigă centrată pe o iubire neașteptată.

Biletul costă 70 de lei, TVA inclus, iar accesul este permis exclusiv persoanelor peste 18 ani.

Evenimentul este o alternativă pentru cei care caută o ieșire diferită în perioada dintre 1 și 8 martie. Conceptul mizează pe asocierea dintre cultura vinului și experiența cinematografică, într-un format dedicat persoanelor interesate de evenimente tematice, cu componentă de degustare și socializare.

„Vin la Film” aduce în prim-plan vinuri românești și titluri cu tematică relevantă pentru universul gastronomiei, al terroir-ului și al poveștilor construite în jurul podgoriilor.