VIDEO | Ruta Mierii din Banat/ Silvia Păturică (profesor la Universitatea de Științele Vieții din Timișoara): „Turistul privește viața albinelor și cum muncesc și, în același timp, printr-o mască de unică folosință, va inhala aerul din stup, mirosul mierii”

Universitatea de Științele Vieții din Timișoara, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională din Pancevo și Asociațiile de Crescători de Albine, filialele Timiș și Caraș-Severin, și-au dat mâna pentru realizarea unui inedit traseu turistic, în cadrul unui proiect transfrontalier IPA România-Serbia. Ruta Mierii din Banat include o rețea de stupine autentice, unde se va putea practica apiterapia. Cinci locații vor fi în județul Timiș, cinci în județul Caraș-Severin, zece în Banatul sârbesc și una în cadrul Universității de Științele Vieții din Timișoara. Concret, proiectul presupune amplasarea a 21 de containere pentru apiterapie, pentru tratamente cu aerosoli naturali.

„Prin acest proiect vrem să promovăm ecoturismul și turismul de sănătate prin intermediul Rutei Mierii. Pe acest traseu urmează să amplasăm remorci multifuncționale, dotate cu aparatură pentru a putea face această apiterapie direct în stup: zece în Serbia, în Banatul de Sud, zece în România, ale Asociației Crescătorilor de Albine din Timiș și Caraș-Severin, plus o remorcă ce va fi amplasată în campusul USVT”, a spus Silvia Păturică, profesor la Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere a USVT și managerul proiectului.

În cadrul proiectului va fi dotat și Laboratorul de Apicultură al Facultății de Bioingineria Resurselor Animaliere.

„Toate produsele apicole aferente Traseului Mierii vor fi testate într-un laborator nou, pentru a asigura standarde înalte și beneficii reale pentru sănătate”, a mai spus Silvia Păturică.

Apiterapia cu aerosoli implică inhalarea aerului din stupul albinelor, care conține compuși organici volatili precum nectar, polen, rășini și propolis, folosiți pentru tratarea afecțiunilor respiratorii și a celor tegumentare, prin efecte tonifiante și imunitare. Această terapie utilizează inhalatoare special concepute pentru a capta și livra acest aer.

„Pentru amplasarea lor va trebui să avem o întâlnire cu apicultorii, să stabilim împreună locațiile. La fiecare remorcă multifuncțională probabil că vom avea mai mulți apicultori care își vor promova produsele. Tratamentul e, de fapt, o inhalație de aer din stup. Vor fi aparate în care vor fi albine, cu rame, cu faguri, cu polen, propolis, chiar și cu venin – dar nu este indicat să facem noi acest gen de tratament. Turistul se duce, le admiră, le privește viața lor și cum muncesc albinele, iar în același timp, printr-o mască de unică folosință, va inhala aerul din stup, care va conține uleiuri volatile din propolis, miros de polen din diferite flori și, bineînțeles, și miros de miere. Se știe că tot ce este în stup este bun și benefic sănătății”, a declarat Ida Șuță, vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, filiala Caraș-Severin și Timiș.

Proiectul, în valoare de aproximativ 800.000 de euro, include și realizarea unui site web, unde se vor putea găsi rapid apicultori care sunt dispuși să-și deschidă porțile pentru vizite, degustări de produse apicole și terapii naturale. Ruta Mierii va fi funcțională în primăvara anului viitor.