După o rundă de sărbători cu muuuuultă mâncare, merg niște chifteluțe, dar la cuptor. Bune, pufoase și suculente, rumenite la suprafață și, în același timp, cu mai puține grăsimi ca cele prăjite. Iar dacă vrem variație le putem face și trei feluri de sosuri.

Ingrediente

1 kg de carne tocată de porc potrivit de grasă

2-3 linguri de pesmet

O legătură de pătrunjel

1 ceapă mare

6 căței de usturoi

Sare, piper, puțin ulei.

Preparare

Se taie mărunt ceapa, se presează usturoiul, se toacă pătrunjelul. Carnea tocată la temperatura camerei se amestecă cu ingredientele de mai sus, plus sare și piper după gust.

Carnea trebuie să fie moale, afânată, dar să nu „curgă”, să se poată modela. Secretul ca să rămână pufoase e să adăugăm 2-3 linguri de bere sau apă minerală.

Se formează bile nu prea mari, cât să poată fi aplatizate în palmă. Se așează în tava de cuptor acoperită cu o hârtie de copt unsă cu ulei. Se pun una lângă alta, vor mai „intra la apă” stând în cuptor. Încercați să le faceți cât mai egale pentru a se coace uniform.

Se pun în cuptorul preîncălzit la 200 de gr C, căldură sus-jos și se lasă cam 40-50 de minute, chiar o oră, depinde de cuptor. Verificați să nu se ardă, dar să fie rumenite la exterior și bine coapte înăuntru.

Merg bine cu piure de cartofi sau legume, cartofi la cuptor, orez.

Dacă rămân le puteți prepara un sos (sau trei) după rețetele de mai jos.

Trei sosuri pentru chiftele

Sos de muștar ca la IKEA

Ingrediente

30 de gr de unt (aprox. 2 linguri), eu am pus ghee

20 de gr de făină albă (aprox. 2 linguri)

400 de ml de supă de carne

50 de ml de smântână pentru gătit (minim 35% grăsime)

2 lingurițe sos de soia

2 linguri de muștar

Piper, nucșoară.

Preparare

Topiți unt într-o cratiță. Adăugați făina și amestecați.

Turnați treptat supa, amestecând continuu.

Dați în clocot și lăsați să fiarbă la foc mic 3–5 minute.

Adăugați smântâna și condimentați cu sos de soia, piper și muștar. Merg și un praf de nucșoară, puțin mărar, un praf de chilli și puțină coajă de lime.

Sos de roșii ca la bunica

Ingrediente

O ceapă medie tocată mărunt

2 linguri ulei

4 căței de usturoi zdrobiți.

400 g roșii bulion

Sare, piper.

Preparare

Se călește ceapa în uleiul încins. După ce aceasta s-a înmuiat se adaugă usturoiul zdrobit, care se călește și el maxim un minut. Se adaugă bulionul de roșii și un pic de apă, se aduc la fierbere, se dă focul mic și se lasă să fiarbă cu capac cca 20 de minute.

Se potrivește din sare, piper și se pun și chifteluțele. Se aduce din nou la fierbere și se lasă la foc mic încă 15 minute. Mai adăugați puțină apă dacă trebuie.

Sos de roșii în stil mediteraneean cu smântână

Ingrediente

Smântână pentru gătit, piper negru și oregano proaspăt, plus câteva linguri de ulei de măsline extravirgin

Un borcan de bulion de roșii.

Preparare

Pune la fiert bulionul de roșii și ai grijă să nu se ardă. Când începe să fiarbă, adaugă-i smântână de gătit, câte puțin, amestecând continuu, până capătă o textură cremoasă. Pune piper proaspăt măcinat, cât îți place, dar ține cont că acest ingredient adaugă multă savoare preparatului. Poți adăuga la final oregano uscat sau pune de la început în sosul de roșii oregano proaspăt.

Poftă bună!