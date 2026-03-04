VIDEO | Rețetele Juanitei | Cea mai simplă tocană de porc și ceapă, gătită ușor, într-o singură oală

04 mart. 2026, Rețetele Juanitei
Întâmplarea face că am fost pusă în situația de a nu putea găti pentru un timp. Mi-am rupt un os și sunt cu piciorul în ghips, fără posibilitatea de a sta în bucătărie și a găti pentru familie. Ai mei nu excelează în abilitați de gătit: cartofii prăjiți, ochiurile și omleta sunt cam tot ce știu să facă.

Așa că am adoptat soluția de avarie: pun totul în cratiță și las la temperatură mică. Nu poți da greș așa.

Ingrediente pentru tocana de porc și ceapă

  • 1 kg de ceafă de porc tăiată cuburi
  • 1kg de ceapă
  • 2-3 linguri ulei de măsline extravirgin
  • 200 g de bulion de roșii
  • sare, piper, boia dulce, cimbru sau 2 frunze de dafin ori 3-4 frunze de salvie.

Preparare

  • Carnea se taie cuburi. Se scoate din frigider cu o oră înainte de a începe să o pregătim.
  • Ceapa se curăță, se spală și se toacă mărunt.
  • Se călește ceapa 10 minute în uleiul încins. Se călește și carnea pe toate părțile.
  • Se pune totul într-o oală cu capac (eu am pus în cooker la temperatură mică cu puțină apă) și se adaugă apă, sare, piper, boia, condimentele dorite și bulion de roșii. Se gătește la foc mic, având grijă să mai adăugăm apă dacă scade prea mult. Eu am lăsat în cooker 4 ore. În cooker sau în oala sub presiune se pune doar puțină apă, cât să nu se prindă de fundul vasului, pentru că nu scade.
  • Se poate servi cu pâine proaspătă sau cu mămăligă și cu o salată de varză sau murături.
Poftă bună!

 

