Mulți români se pregătesc în această perioadă să planteze roșii, ardei sau castraveți în grădini și solarii. Producătorii spun însă că prețul răsadurilor va fi mai mare în acest an, cu aproximativ 20% față de anul trecut, în principal din cauza costurilor mai ridicate din timpul iernii, conform Știrile Pro Tv.

Pentru a reduce cheltuielile, o parte dintre grădinari aleg să cumpere semințe și să producă singuri răsadurile. O familie din Iași a decis să înceapă procesul de la zero, iar economiile sunt considerabile. Proprietarul spune că, pentru numărul de plante pe care le cultivă, diferența ajunge la câteva sute de lei.

„Pentru numărul de plante care le-am pus în pământ, diferența ar fi undeva la 400 lei. Este important că știu că este crescut de mine, știu ce mănânc și fără cimicani”.

În același timp, de la băncile de semințe din Buzău și Suceava au plecat deja primele plicuri către cei care au solicitat semințe gratuite. Pentru producătorii de răsaduri, sezonul este deja în plină desfășurare.

Cum recunoști un răsad bun

Tomatele sunt cele mai căutate, urmate de ardei și castraveți.

„Cred că undeva la 20% prețul a fi mai mare față de anii trecuți. Producători de răsaduri au trebuit să consume mai mult curent pentru că au fost și temperaturi scăzute”, a spus Costel Vînătoru, cercetător și directorul Băncii de Gene de la Buzău.

- articolul continuă mai jos -

Specialiștii în horticultură recomandă celor care cumpără răsaduri să fie atenți în primul rând la sistemul radicular, nu la înălțimea plantei.

„Să vă uitați în primul rând la rădăcina răsadului și nu la cât de înalt este răsadul. Nu este un răsad de foarte bună calitate dacă este înalt. (Trebuie să aibă – n.red.) culoarea verde intensă, corespunzătoare speciei respective, iar rădăcina trebuie să fie funcțională, adică să nu fie de culoare brună”, a explicat Prof. Vasile Stoleru, prorectorul Universitatea de Științele Vieții Iași.

În prezent, prețul mediu pentru un fir de răsad variază între 2 și 2,50 lei, iar un plic de semințe costă între 8 și 25 de lei, în funcție de soi.