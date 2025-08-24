VIDEO | Kebapul de ciocolată: desertul care a transformat rotisorul într-un spectacol dulce

Un desert spectaculos, inspirat din gastronomia turcească, a cucerit Europa și începe să apară și în România. Este vorba despre kebapul de ciocolată, o reinterpretare dulce a celebrului döner.

În loc de carne rotisată, pe suportul vertical tronează un cilindru imens de ciocolată. Straturile sunt mixte, cu alternanțe de ciocolată albă și neagră, pentru un efect vizual spectaculos. Cu un cuțit special, vânzătorul rade fulgi fini, exact ca în cazul kebabului cu carne, doar că de această dată „feliile” sunt dulci și aromate.

Fulgi de ciocolată cad pe clătite, vafe sau cornete crocante, peste care se adaugă fructe proaspete – căpșuni, banane sau kiwi – și toppinguri precum frișcă, sos de caramel ori biscuiți sfărâmați. Rezultatul este un desert delicios, care combină texturi crocante, cremoase și prospețimea fructelor.

Inițial, în Elveția și Germania

Conceptul a apărut mai întâi în Elveția și Germania, unde a devenit rapid o atracție la târgurile de street food. În scurt timp, fenomenul s-a răspândit și în alte țări europene, inclusiv în România, unde este prezent mai ales la festivaluri culinare și în unele cofetării moderne.

Succesul kebapului de ciocolată se datorează nu doar gustului, ci și spectacolului vizual. Publicul asistă la procesul de „frisare” a cilindrului de ciocolată, un moment care atrage privirile și transformă prepararea desertului într-un show culinar.

Specialiștii în gastronomie spun că acest tip de desert ilustrează modul în care tradițiile culinare pot fi reinventate și adaptate pentru noile generații. E un exemplu perfect de cum o idee clasică, precum dönerul, poate fi reinterpretată și adusă într-un context complet diferit, cel al deserturilor.

Astfel, kebapul de ciocolată nu este doar un desert, ci o experiență – o combinație între gust intens, inovație și spectacol culinar.