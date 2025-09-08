25.000 de purceluși pe an sunt un obiectiv ambițios pentru orice fermier. Cu atât mai mult pentru cineva care este relativ nou în meserie și nu a început ca specialist. Dar Silviu Popa nu a ținut cont de aceste enunțuri și a trecut la treabă. Iar acum se află pe punctul de a atinge acest obiectiv.

Silviu Popa are 35 de ani și este originar din Sovata. În anul 2013 a absolvit Facultatea de Construcții din Cluj, apoi a lucrat în domeniu. Dar, în 2017, cariera sa a luat o întorsătură neașteptată…

„Mă pregăteam să plec în Germania, pentru un interviu de angajare. Înainte de plecare am întâlnit un prieten care lucra la o firmă de consultanță. M-a întrebat dacă nu aș fi interesat să intru într-un proiect de creștere a suinelor. Era forma despre un proiect de 1,8 milioane de euro, la care trebuia adusă o cofinanțare de 10%. La vremea aceea nu știam nimic despre porci și mi-era frică de animale, în general”, povestește actualul director al Popagroferm.

Un asociat de nădejde

Proiectul propus de prietenul său a intrat în sufletul lui Silviu Popa și nu i-a mai dat pace.

„Mi-am făcut toate socotelile. În faza inițială, eu trebuia să am un teren eligibil și 180.000 de euro ca să pot intra în proiect. În plus se mai adăugau cheltuielile legate de studiile de fezabilitate, de mediu, etc. Cu totul, se ajungea la o sumă respectabilă. M-am dus la părinții mei și i-am întrebat dacă pot să mă ajute. Ei mi-au răspuns că îmi acordă tot sprijinul, dar suma era mult prea mare. Așa că m-am dus la Zoltan Kali, pe care îl știam încă de când eram copil și i-am cerut sprijinul”.

Zoltan Kali este unul dintre marii antreprenori din Sovata. Axat în principal pe construcții, în ultimii ani a dezvoltat afaceri și în domeniul ospitalității.

„După o discuție de 20 de minute, mi-a spus: „Bebe, ai ajutorul meu. Dă-i înainte, banii nu sunt problema ta!”

Astfel a luat naștere asocierea între tânărul Silviu (căruia prietenii îi zic Bebe) și experimentatul om de afaceri Zoltan Kali.

„ Am constatat că Administrația s-a schimbat!”

Odată rezolvată chestiunea finanțării, a început lungul drum pentru obținerea tuturor autorizațiilor necesare.

„A fost foarte greu, în prima fază. Erau necesare tot felul de studii și autorizații, iar eu nu știam la ce uși să bat, ce documente să prezint. A durat doi ani până să obțin toate autorizațiile care îmi trebuiau. Construcția primei hale a început de-abia în 2020”.

Partea bună pe care a constatat-o tânărul fermier a fost că în administrația publică lucrurile s-au schimbat mult.

„Am constatat, cu bucurie, că lucrurile s-au schimbat foarte mult în Administrație. Funcționarii încearcă să îți vină în ajutor. Multe sfaturi bune am primit de la ei, fie că erau de la AFIR, de la DSV sau de la alte organe. Oamenii au fost deschiși și m-au ajutat!”, povestește el.

În 2020 a început construcția primei hale, de 3.180 de metri pătrați, a fermei din Dămieni.

„Lucrurile n-au mers chiar cum le planificasem. De când am făcut calculele și până la finalizare, în 2022, prețurile materialelor de construcții și ale manoperelor s-au tot modificat. În final, contribuția noastră a ajuns, de la 180.000 de euro, cât ar fi trebuit să fie inițial, la aproximativ 600.000”.

Genetica performantă, o cheie a succesului

Ca să poată gestiona afacerea, Silviu s-a pus serios pe învățat. A apelat la specialiști reputați ca să afle cât mai multe lucruri despre creșterea suinelor.

„Cum am spus, nu știam nimic despre acest domeniu. Așa că, a trebuit să învăț. Mulțumesc d-lui Marius Boc, care a fost unul dintre oamenii care mi-au deslușit lucruri foarte importante despre aceste animale„.

În 2022, în 18 iunie, a venit și momentul populării halei.

„Când au venit primele scrofițe, eram acolo doar eu și cu un prieten. Încă mi-era teamă de animale. L-am întrebat pe prietenul meu: „Măi, sigur ăștia nu mușcă?”. A râs și mi-a zis. „Măi Bebe, dar tu crezi că ăștia sunt câini?””.

Acum, la trei ani după acel moment, se amuză și el…

Odată construită și dotată hala, s-a pus problema alegerii materialului genetic. Mai simplu spus, a alegerii rase de porci.

„Am învățat că secretul unei firme rentabile se află în genetica folosită. Ca atare, am ales să cumpărăm scrofițele de la PIC. Astfel am avut garanția că sunt animale sănătoase și de calitate. Pentru scrofițe am ales un hibrid între Marele Alb și Landrace”.

Cu alegerea materialului seminal pentru reproducere, lucrurile au fost puțin mai complicate. În final, pentru că sunt îndeplinite condițiile necesare, s-a optat pentru utilizarea propriilor vieri. Masculii au fost aduși de la o fermă a PIC din Cehia.

„Recoltarea se face artificial și, la fel, monta. Lucrăm în sistemul de monte decalate, astfel încât să avem fătări ritmice”, a mai spus directorul Popagroferm.

Experiența și-a spus cuvântul

Prima hală a fost doar un început. În loc să îi descurajeze pe Silviu Popa și finanțatorul său, Zoltan Kali, de-abia le-a deschis gustul pentru această nouă afacere.

„În septembrie 2022, la doar trei luni după ce începusem efectiv activitatea, am aflat că ar putea exista posibilitatea de a accesa un nou program de finanțare. Doar că termenul pentru depunerea documentației complete era sfârșitul anului. Am zis că merită să încercăm. De data asta știam la ce uși să batem și ce trebuie făcut. Așa că, la 27 decembrie 2022 am semnat contractul cu AFIR”, și-a amintit el. Și revine, legat de schimbările pe care le-a sesizat legate de Administrație: „Dacă primul contract, semnat în 2019 cu AFIR avea 50 de pagini, acesta avea doar cinci. Totul clar, fără birocrație, fără chestiuni mai mult sau mai puțin inutile!”

Și construcția noii hale a mers mult mai repede. În doar opt luni, investiția a fost finalizată. Pentru popularea acesteia, a fost aleasă rasa Duroc (cunoscută la noi și ca Danbred, fiind introdusă prin programul româno-danez).

„Scrofițele din această rasă au mai mulți purcei la o fătare, decât celelalte”, își argumentează Silviu Popa alegerea. „În plus, scrofițele și materialul de înlocuire sunt mai ușor de obținut, căci le luăm de la o fermă de reproducție din Fântânele”, a adăugat el

Primele rezultate

Până la ora actuală, ferma din Dămieni a vândut peste 24.000 de purcei, în cei doi ani și jumătate de când are producție.

„De-abia în luna decembrie vom începe să avem livrări și din Hala 2. Conform obiectivelor noastre ar trebui ca în cursul anului viitor să livrăm cel puțin 24.000 de purcei”, spune directorul fermei.

Cele două hale pot adăposti, fiecare, câte 370 de scroafe. „Inițial au fost proiectate pentru câte 414, dar, la amenajare le-am făcut astfel. În acest mod am crescut bună-starea animalelor, iar acest lucru ne-a ajutat să încasăm o subvenție de 300.000 de euro.”, a arătat el.

În ceea ce privește proiectele de viitor, Silviu Popa ne-a făcut și o dezvăluire: „ne gândim acum și la o fermă de îngrășare. Avem purcei, așa că de ce nu i-am și crește?”