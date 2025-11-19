Cineva sigur e și te poate îndruma cu ce ai nevoie. Majoritatea conaționalilor noștri de aici lucrează în construcții sau HoReCa. Așa că dacă nu e restaurantul românesc ori al unui român, sigur unul de-al nostru e chelner, bucătar pe acolo. Clienți români sunt mulți și ei, căci comunitatea de aici e numeroasă.

„Benicàssim este o localitate eminamente turistică, ne spune Alin Petrică, ziarist român care trăiește în localitate. Sunt 20.000 de rezidenți care stau aici. Aici sunt 1.006 români, așa scrie pe site-ul primăriei. Printre ăștia 1.006… probabil în realitate sunt ceva mai mulți. Sunt oameni de toate categoriile, aici mă refer la categorii luate strict ca meserii. Majoritatea lucrează în construcții și hostelerie (Horeca – n.r.).”