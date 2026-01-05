Cine știe dacă în final n-o să fie și bucătăria românească reevaluată, reconsiderată și în final validată intern și prin prisma aprecierii exprimate de persoane din afara teritoriului național. Așa cum multe în România s-au întâmplat în istorie grație inputului exterior.

A făcut aproape 1 milion de vizualizări în doar 24 h un video postat pe contul Facebook @The Vulgar Chef de către un creator de conținut american care se declară în totală necunoștință de cauză în legătură cu mâncarea românească și cu România în general.

A devenit curios descoperind în Queens, NY, restaurantul românesc Danubius, de unde a optat să încerce, după cum urmează:

• ciorbă de perișoare;

• sarmale cu smântână și ardei iute, pe care le numește „best cabbage rolls I have ever tried”;

• mămăligă cu brânză și smântână și ouă prăjite.